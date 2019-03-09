Spotify、Google在內抗議美國版權局提高串流音樂授權費用決議

美國版權局去年底決議，從2019年起以後的5年內將使串流音樂授權費用提高43.8%，但顯然引起Spotify、Pandora、Google，以及亞馬遜在內提供串流音樂服務的廠商不滿。

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原本美國版權局將串流音樂授權費用提高，用意在於希望能讓內容創作者可在串流音樂服務逐漸盛行之下獲得更高利益，不過對於提供串流音樂服務的Spotify、Pandora、Google與亞馬遜並不滿意這樣的決定，因此在日前提出異議，使得美國版稅委員會此項決議暫緩執行。

蘋果雖然並未參與表示意見，但其實在更早之前就已經針對增加授權費用提出看法，表示可針對串流音樂服務免費部分提高授權費用，讓創作者即便在以廣告支撐、免費使用的串流音樂服務仍可有更好營收分潤 (但目前蘋果旗下Apple Music僅提供付費使用版本，只有首次使用提供前三個月免費試用服務)。

不過，對於內容創作者而言，最理想的獲利分潤模式其實還是按次計算，而非依照播放比例計算，但對於串流音樂服務平台營運廠商立場，則自然還是希望以播放比例進行分潤，至於美國國家音樂出版協會總裁暨執行長David Israelite則是支持現行串流音樂服務所採取利潤拆分方式，認為這已經是目前最佳方案。

在此之前，其實包含Spotify、Apple Music在內服務所合作的內容創作者都曾反應利潤拆分比例不佳，甚至無法符合實際效益等問題，例如先前Apple Music便在小天后Taylor Swift抗議之下，獲得蘋果同意在免費試用期間播放依然會支付授權費用，而Spotify也曾針對串流播放授權費用調整與內容創作者討論不同方案。

相比過往光碟銷售為主的發展模式，目前音樂產業已經逐漸從數位版內容逐漸走向線上串流播放使用趨勢，對於市場主流使用模式，顯然傳統音樂產業、內容創作者也必須有所改變，只是在內容授權等營收方面還是需要一些討論，否則恐怕會造成內容創作者持續推出音樂歌曲的動力減少。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》