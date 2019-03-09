蘋果去年共節省76億加侖水、減少46.6萬噸排碳量 更協助多名雇員取得大專學歷

從蘋果稍早公布的第13份供應鏈責任報告中顯示，在去年所有iPhone、iPad、Mac，以及包含Apple Watch、AirPods與HomePod總組裝產線均已獲得UL廢棄物零填埋認證，同時也總計節省數10億加侖的水資源，並且降低溫室氣體排放量。

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除此之外，蘋果也表示在2018年間持續落實供應鏈雇員額外技能培訓，首批參與藉由Swift開放程式語言學習編寫內容的供應鏈雇員，目前已經打造超過40款app內容，內容分別涵蓋工具程式到遊戲類別項目。

同時，蘋果更在去年協助超過1500名供應鏈雇員順利取得大專院校學歷。而蘋果截至2018年以來，已經累積在全球地區協助超過1730萬名供應鏈雇員接受培訓，其中更有360萬名供應鏈雇員因此接受高等教育與技能訓練。蘋果更與供應鏈合作，針對供應鏈雇員提供健康培訓計畫，其中包含影養與孕婦健康相關課程，總計在全球地區惠及超過25萬人。

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在持續確保旗下產品盒裝、印刷採可回收材質製作之餘，蘋果更要求供應鏈採用更安全、無污染的化學用品，並且在供應鏈端於過去3年轉化約100萬噸垃圾，同時在清潔水項目更擴展到116間供應鏈，在去年累計節約76億加侖的水資源，等同可為地球上每個人額外提供1加侖的水資源。

至於在去年的溫室氣體排放量更減少46.6萬噸以上，等同一年內讓超過10萬輛汽車停駛所減少排碳量。

從過去以來，蘋果持續要求旗下供應鏈必須符合本身對於環保要求，不但供應元件必須符合環保規範，在整個產品生產過程也同樣必須遵循環保要求。針對過去在供應鏈雇員權益未能盡到符合要求情況，蘋果在後續也與供應鏈持續合作，除了要求工作環境安全以更高標準規範，對於供應鏈雇員權利也以高標準要求，例如前述協助培訓額外技能，更要求供應鏈必須針對成為新手媽媽的雇員提供合適育嬰室等資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》