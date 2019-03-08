華為正式向美國政府提告 直指嚴重影響品牌名譽

如同先前市場傳聞，華為在稍早時候正式向美國政府提告，強調美國政府嚴重影響華為品牌名譽，同時也認為美國政府濫用法令程序剝奪華為透過正當途徑辯護機會。

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從許久之前，美國政府便持續以中國品牌廠商背後均有中國政府支持，透過各種方式在旗下產品設置後門，將危及美國政府資安，同時也有資料遭竊風險，因此嚴禁政府機構人員使用中國品牌產品，甚至在近年來的5G網路發展競爭，美國更是設法阻止華為等廠商提供網通設備普及應用，在不久之前更以違反美國出口禁令為由，要求加拿大警方基於司法互助要求逮捕華為創辦人任正非女兒，同時身為華為財務長身分的孟晚舟，甚至指稱華為從美國電信業者T-Mobile獲取代號「Tappy」的手機測試裝置，可能涉及竊取美方合作夥伴商業機密行為。

在面臨美國政府諸多干涉、威脅之下，華為稍早在深圳總部對外聲明強調美國政府的所作所為使其別無選擇，同時也再次說明華為永遠不會在其產品安裝任何後門，更不會允許任何人在其產品安裝後門，認為美國政府提出諸多指控，事實上是對華為的誣衊。

華為輪值董事長郭平表示，並沒有任何證據顯示華為在其產品設置後門，但美國政府始終以華為背後有中國政府支撐為由，指控其產品有安全威脅問題，甚至以2019年國家安全授權法第889章 (2019 NDAA 889)直接阻斷華為向美國客戶提供服務機會，同時也間接干涉其他國家採購華為設備。

此外，華為更認為美國政府同時扮演法官、陪審團與執法單位角色，顯然更使華為陷入無法依照正常程序為自己辯護情況，因此不得不向美國政府提告。

但另一方面，華為也強調本身願意與美國政府合作，雙方可針對安全擔憂層面進行配合，只是目前依照美國政府的態度，顯然雙方很難在此達成共識。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》