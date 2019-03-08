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蘋果證實於聖地牙哥成立辦公室 為了自有連網數據晶片做準備？

2019-03-08 15:44楊又肇

蘋果稍早證實將於美國聖地牙哥成立辦公據點，並且預計在未來三年內進駐約1200名員工，最快將在今年底前完成200名員工進駐，其中可能與蘋果計畫打造自有連網數據晶片有關。

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先前已經有不少傳聞指稱蘋果計畫打造自有數據晶片，藉此降低仰賴供應鏈關係比重，避免未來在5G連網技術發展受限他人。而從去年開始有消息指出蘋果計畫在美國聖地牙哥成立辦公室的說法，稍早更由蘋果證實未來將由1200名員工進駐，其中200名員工最快會在今年底前進駐聖地牙哥辦公室工作。

目前蘋果在iPhone產品的連網數據晶片由Intel供應，同時過往也曾與三星、聯發科洽談連網數據晶片供應合作關係，而更早之前則與Qualcomm合作。不過，由於近年來的官司問題，導致蘋果捨棄與Qualcomm合作模式，僅稍早因德國訴訟官司之下，將部分iPhone機種改回使用Qualcomm連網晶片，避免遭受禁售命令影響。

不過，Qualcomm目前仍有意以訴訟形式逼迫蘋果恢復合作關係，另一方面也透過鞏固各個手機品牌建立完整的5G連接陣容，強調本身5G連網技術發展成果，藉此吸引蘋果再次使用其技術產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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