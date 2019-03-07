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AI「玩真的」 專家：缺女性觀點

2019-03-07 16:11台灣醒報 記者施養正╱台北報導

圖／取自台灣醒報
圖／取自台灣醒報
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AI才是未來趨勢！」清華大學電機系主任劉靖家說，過去認為學程式能掌握未來，但科技發展一夕千里，現在只是基本配備，甚至未來都會被電腦取代，只有AI才是未來。他也說，要教會機器人學習人類觀點，女生往往比男生更細膩，而目前投入AI領域的女生較少，實屬可惜。

劉靖家說，自己在課程中要求學生設計時下流行的「自駕車系統」，結果顯示女生組的成果明顯比男生組更為細緻，「不只將救護車及警車的環境系統細節都完整模擬呈現，代表人工智慧真的需要女性觀點！」

AI趨勢「玩真的」

清大資工系系主任王廷基也指出，近年來國內外大企業都急需AI相關人才，許多國際研討會上發表的相關論文也逐年提升，顯示全球這波AI的趨勢是「玩真的」！

清華大學校長陳弘指出，AI在清大不只是人工智慧的代稱，也有跨領域的「智慧加值」，無論學生主修藝術創作、藥物開發或科技法律，都能修讀人工智慧學程做系統學習。

跨領域「軟硬兼施」

資工系教授蘇豐文也舉例，以音樂而言，目前電腦創作詞曲已不成問題，未來甚至能研發出更精確表達人類感情及歌唱技巧的模擬歌手，即使目前電腦創作的詞曲尚嫌生硬，但假以時日，不僅作曲，寫小說、寫劇本，都是機器人能完成的工作。

目前就讀清大資工所的陳家昕說，他經由系上安排願赴美國明尼蘇達大學交換，並用3年半的時間取得學位，期間除了通訊及計算機圖學等專業課程，更選修戲劇、溜冰等跨領域課程，享受多元文化的刺激。

清大電機資訊學院院長黃能富補充，人工智慧簡單說就是「人教電腦學習工作」，因此就教育而言，對於人工智慧的訓練必須「軟硬兼施」，將資工、電機等科學領域與教育、音樂、影劇等文學藝術做「跨領域結合」。

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