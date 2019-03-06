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小米證實台灣總經理李佳峰將於3/8離職，未來由香港營運總監兼任帶領台灣市場

2019-03-06 12:22楊又肇

在日前有所傳聞之後，小米台灣證實同為小米國際部首批創始成員之一的小米台灣總經理李佳峰預計在3月8日離職，未來將由小米香港營運總監羅燕兼任負責台灣市場業務。

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而就李佳峰稍早對外說明，強調小米台灣從零開始創立過程，是自己在個人職涯中最棒且最充滿挑戰的選擇，同時也說明個人離開小米台灣總經理職位，並非代表將離開小米品牌，未來也會持續以資深米粉身分持續支持。

李佳峰也強調過去與小米香港總監羅燕有長達5年以上共事經驗，並且同樣擁有共同創業的革命情感，任為未來在羅燕帶領台灣市場之下，依然可以持續帶給台灣米粉更多驚喜。

根據小米說明，小米在台灣市場發展由李佳峰帶領之下，除了落地執行小米「鐵人三項 (硬體+互聯網+新零售)」營運模式，導入新零售通路策略，更打造全台灣最大消費級AIoT平台，在小米進入新市場發展國成更創下短時間內突破100億營收的亮眼成績。

而對於小米而言，台灣依然是相當重要且具參考價值的發展市場，預期未來也會持續以在地經營方式布局台灣市場發展動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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