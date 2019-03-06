由AT&T收購之後 華納傳媒證實將近行大規模組織重整、裁員

確定收購時代華納的AT&T，除了計畫在串流影音市場與Netflix、迪士尼在內業者競爭，但相對地也將使時代華納旗下華納傳媒 (WarnerMedia)進行大規模組織重整與裁員措施，以利在成本支出達成平衡。

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在此之前，包含HBO負責人Richard Plepler，以及透納廣播公司 (Tuner)總裁David Levy均已離開時代華納體系，而就華納傳媒執行長John Stankey於公司內部信件說明，未來將移轉投資重點，並且計畫在新興平台服務針對特定觀眾族群製作更多內容。

在John Stankey信件說明中，同時強調未來公司發展將不能僅仰賴傳統營運模式，因此將會進行內部組織重整，並且針對特定業務進行變更，其中也將伴隨大規模的人事異動。

過去由Verizon收購Yahoo網路事業體系之後，AT&T也斥資854億美元買下時代華納，藉此擴展旗下數位內容發展優勢，並且透過內容吸引更多用戶加入使用旗下服務。而在取得時代華納旗下內容資產，市場預期AT&T將更有實力進軍線上串流影音服務，藉此與Netflix、迪士尼在內同性質服務業者競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》