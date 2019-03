一名美國網友上推特發文,表示自己好端端待在家裡,卻被不名人士隨機槍擊,子彈穿牆而入,但卻幸運地被他的微星電腦螢幕擋下。圖擷取自Eric Gan 顏推特 分享 facebook MIT國產3C產品竟然能擋子彈!一名美國網友上推特發文,表示自己好端端待在家裡,卻被不名人士隨機槍擊,子彈穿牆而入,但卻幸運地被他的電腦螢幕擋下,不但人毫髮無傷,連中槍的螢幕也可正常運作。

居住在美國加洲的玩家「Eric Gan 顏」在推特上指出,約莫凌晨4點的時候,他與朋友的住處遭到不明人士的隨機槍擊,屋子留下少說也有5發彈孔,幸好兩人都沒有因此受傷。而其中一發子彈穿牆擊中他的微星電競曲面螢幕 「Optix G27C2」,不過子彈並未擊中主控螢幕的基板,因此螢幕仍可使用。另外,根據警方表示,該起事故源自於附近一場派對中引發的衝突,Eric的住處應當是被流彈所波及。

另一方面,美國微星看到了Eric推文後,馬上聯絡Eric表達慰問,並願意免費提供新的螢幕給他。

Clearer photo on the monitor, fans and ceiling. pic.twitter.com/hFhWquQv4e