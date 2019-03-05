資策會分析：全球通訊大會影響未來10項科技新趨勢

2019-03-05 11:21 中央社 台北5日電



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資策會MIC表示，今年MWC展會內容，未來將影響包括5G、智慧手機、汽車、人工智慧、工業4.0等10項科技生活新趨勢。

資策會產業情報研究所（MIC）今天上午舉行2019年全球行動通訊大會（MWC）預見未來商機記者會，提出10項影響科技與生活的新趨勢，包括5G、智慧型手機、汽車、人工智慧、工業4.0、消費性電子、智慧城市、智慧家庭、數位應用安全與新型態關鍵零組件等。

在5G部分，MIC預估今年全球約有20個國家推出商用5G網路，5G產品同時朝消費與垂直市場推展，預期2021年5G手機全球出貨約達1.2億支。

智慧型手機方面，5G手機將支援超大頻寬傳輸，用戶在影音遊戲使用體驗將邁向新階段，手機大廠產品功能持續精進，摺疊、多鏡頭等亮點齊發。

在汽車部分，包括晶片、設備與電信商加緊推出量產級產品，盼提供初期車聯網服務；車廠陸續由雲端或通訊大廠提供雲端基礎建設，建置車聯網資訊管理平台。

在人工智慧領域，MWC展示以人類食醫住行為主的「生活AI」應用；大廠踴躍投入邊緣型人工智慧運算，以視覺型應用掛帥推展。

工業4.0方面，MIC指出，5G技術支援下，提升緊急即時警示或直接啟動救援能力，另外，擴增實境（AR）與虛實整合技術提升智慧工廠在影像模擬、遠端控制操作的實用性。

消費性電子部分，MIC指出，此次MWC最大亮點在於VR／AR頭戴顯示器裝置，今年產品整合5G與雲端，支援高速和低延遲4K影音多人遊戲應用。

在智慧城市，此次MWC展會焦點在高速網路、人工智慧影像辨識與邊緣運算技術發展下，影像為基礎的智慧城市方案獲得矚目。另外，AI及數據分析平台發展，帶動數位分身（Digital Twin）在智慧城市應用。

智慧家庭方面，本屆MWC展會中，電信營運商推出平台與生態系合作開發服務，廠商也推出智慧家用終端產品。

數位應用安全方面，多家大廠在MWC上推出數位安全方案。關鍵零組件包括面板與石墨烯製程突破；其中柔性面板進入量產並導入手機與智慧手錶等，石墨烯可運用在微型感測晶片。