四零四科技 攜手國立台灣大學成立網路創新實驗室

四零四科技 (Moxa)與台灣大學宣布攜手成立MOXA-臺大網路創新實驗室，雙方預計在下一代工業網路前瞻性技術－時效性網路 (Time-Sensitive Networking,TSN)，以及研究促進各種工業使用場景精確通訊的關鍵問題，並且期許研究成果將可協助產業推進下一代工業網路關鍵技術，同時有效實踐在眾多產業應用中。

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這次產學合作的研究計畫也針對未來工業網路的關鍵技術培養人才，擴大學校在網路通訊技術研究的影響力，開啟學生對全球網路通訊市場與應用的視野。

在工業物聯網 (Industrial Internet of Things,IIoT)，以及工業4.0 (Industry 4.0)的轉型浪潮中，全球物聯網效益和使用者體驗將續持有驚人成長。

根據最新Ericsson行動報告預測，預期在2023年時，全球將有超過200億裝置和設備將整合感測元件、促動器與嵌入式運算一起運作，使得網路可成為支援眾多不同產業、特定產業IIoT應用不同需求和佈署環境的重要基礎設施。

而部分深具洞見的製造商，則忙於籌畫與打造未來的智慧製造，當中包含時效性網路 (Time-Sensitive Networking,TSN)更是實現IIoT，以及工業4.0必須掌握技術，但時效性網路規範的同步化與排程兩大關鍵概念，最終以會何種型態實現在工業乙太網路的應用中，以及是否能克服各種網路資料流量的問題，藉此讓更多需要高時效性資料傳輸的應用受惠，仍有待各方努力與實踐。

過往台灣網路通訊領域焦點均集中在消費性網通產品，因而相關研究和教學均偏向消費性應用方向，而相關科系的學生因而對於網路技術在工業領域應用的了解及知識相對較缺乏。

但隨著IIoT及工業4.0的商機崛起，進而帶動工業大廠紛紛投入工業自動化領域，並讓工業領域成為網路通訊的另一片藍海。而挑戰在於如何串連產學研的力量，整合各方的資源並產生綜效，加速對工業網路先進技術的掌握和推動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》