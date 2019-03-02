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5G汽車協會預期 行動車聯網技術將在全球各地廣泛推行

2019-03-02 14:29楊又肇

去年宣布與Qualcomm旗下子公司Qualcomm Technologies、奧迪福特宣布進行全球首次跨界C-V2X (Cellular V2X)行動車聯網直接通訊技術展示，而Qualcomm今年也在CES 2019期間揭曉全新車載處理器平台，藉此對應不同車載運算能力之後，5G汽車協會 (5GAA)則是在MWC 2019期間宣布C-V2X行動車聯網技術將準備在全球地區廣泛推行。

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C-V2X技術將是建構車聯網重要環節，將分別用於提昇提昇車輛行進安全、自動駕駛、智慧交通等應用，並且符合3GPP規範，未來更支援5G連網技術應用，同時幅合汽車工程學會 (SAE)與歐洲電信標準協會 (ETSI)等組織在內的汽車產業制定上層協定，將運用5.9 GHz ITS頻譜進行C-V2X形式的即時直接通訊，避免車輛與車輛 (V2V)間產生碰撞事故，相比透過Wi-Fi 802.11p無線傳輸技術約可提昇2倍有效安全距離與可靠度。

包含Telefónica、Ericsson、Ficosa與Seat均在此次MWC 2019期間展示藉由5G網路，讓連網汽車能在城市行進過程更加安全，其中包含透過連網預知下一個路口狀況，以及即時告知接下來準備進入路口，而Continental與Vodafone則同樣透過5G連網技術，搭配C-V2X通訊技術使道路使用者更容易避開不必要的危險。

其他展示也包含由Rohde & Schwarz、德國電信、Geely針對連網車輛，或是道路主動安全預防應用，而Qualcomm針對C-V2X行動車聯網應用打造的處理器產品也預計在今年底之前向合作夥伴送樣，預計在2021年前後會應用在多款市售車款。

另外，5GAA也計畫C-V2X行動車聯網技術將在2020年於中國市場率先廣泛應用，並且將持續擴展到更多國家地區，美國則預計會從2022年開始普及應用。至於未來發展方向也會持續藉由5G網路新頻譜資源發展，預計接下來推行的NR-V2X標準將會在今年底之前確定，預計最快將可在2023年應用在一般道路環境，同時預期將為日後車載系統、汽車連結應用帶來不同發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

奧迪福特車聯網5G高通

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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