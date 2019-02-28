SD協會再次提出microSD Express規範 同時讓也microSD儲存容量達1TB規模

去年在上海MWC 2018確定採用SD Express名稱，讓SDHC、SDXC與SDUC規格記憶卡均可藉由PCI Express NVMe連接埠對應高達每秒985MB傳輸速度，SD協會 (SD Association)在此次MWC 2019期間則是進一步提出microSD Express規範，同樣對應最高每秒985MB傳輸速度表現。

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此次將Express稱號應用在micro SD記憶卡上，意味未來也能讓體積更小的micro SD能應用在更小儲存設備，並且可作為高速儲存裝置使用，未來可能應用在各類監控攝影機，支援高速寫入4K以上解析度畫質內容等用途。

與去年提出的SD Express一樣，microSD Express規範也採用NVMe 1.3與PCIe 3.1連接介面，搭配micro SD後排針腳連設計而成，但可應用在體型更小的裝置內。如果沒意外的話，或許未來就會有廠商將此類設計應用在智慧型手機，藉此對應更快的資料儲存需求。

不過，採用此項規範設計的儲存方式自然會有更高花費，因此初期普及應用的可能性並不高，因此有可能僅先出現在特定影像產品使用。

另一方面，SD協會也宣布包含SanDisk、美光均推出儲存容量高達1TB的micro SD記憶卡，繼年初先由Lexar宣布推出儲存容量達1TB規格之後，目前micro SD記憶卡也將儲存容量往上推展到1TB規模，同時對應更快的資料傳輸速率表現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》