VISA讓人可以更方便地透過信用卡直接搭乘各地大眾運輸工具

VISA稍早宣布與打造安全支付設備廠商Planeta Informatica合作，未來將使採用Planeta Informatica旗下安全存取模組的設備如自動販賣機、大眾運輸閘門或零售通路交易裝置，均可相容對應VISA Ready技術標準的卡片，另外支援模擬VISA信用卡的智慧型手機、穿戴裝置所整合虛擬卡片也能更方便使用。

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此項技術最主要是讓符合VISA Ready標準的信用卡，能以近距離感應方式完成大眾運輸工具搭乘支付，讓更多旅客可以透過手上任何相容VISA Ready標準的信用卡，或是支援模擬相容VISA Ready標準信用卡的手機、穿戴裝置，即可直接在完成感應付費，藉此快速通過大眾運輸工具閘門，進而改善過往旅客難以搭乘海外地區大眾運輸工具的困擾。

會提出此項技術的原因，在於VISA發現許多在外地旅行的旅客若要搭乘當地大眾運輸工具，多半需要額外以現金購買大眾運輸工具的車票才能搭乘，而不像當地居民可以藉由當地發行的交通卡快速通過閘門。

例如在台北搭乘捷運可以透過悠遊卡方便地搭乘，但是對於來台短暫旅行的外來遊客可能就不是那麼方便，又或者在中國地區普遍習慣透過手機完成所有支付的情況下，外來遊客要搭乘大眾運輸工具相對也會變得較麻煩。

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因此VISA宣布與Planeta Informatica合作，讓採用Planeta Informatica安全存取模組的交通運輸工具收費閘門，或是感應設備可以支援使用VISA Ready相容的信用卡付費，而可以模擬VISA信用卡的智慧型手機或穿戴裝置也能對應此項設計，藉此讓旅客能以更簡單方式搭乘各地大眾運輸工具。

目前VISA已經先與Ingenico選擇巴西里約熱內盧的地下鐵交通運輸系統進行合作，未來如果順利的話將會繼續擴展到各地區應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》