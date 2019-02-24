OPPO也有意進軍美國 但會先在歐洲市場站穩腳步、不會貿然跟進

在華為、小米、一加均表態希望進入中國市場發展，同時也持續往此方面進展之餘，OPPO其實也同樣有意進入美國市場發展，但最主要還是先觀察目前在歐洲市場發展布局表現。

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去年選擇在法國巴黎揭曉Find X時，OPPO便表示將會持續強化歐洲市場布局，同時也會積極跟進5G連網應用發展，而OPPO副總裁暨海外事業部總裁吳强 (Alen Wu)接受CNET訪談時，則透露未來同樣也希望能進軍美國市場。

但在此之前，吳強認為OPPO必須先在歐洲市場站穩腳步。

目前OPPO除了在台灣地區已經有相當規模發展，在東南亞市場更佔據龐大市佔地位，本身強調「照相手機 (Camera Phone)」的產品特色更吸引不少人青睞，同時也與其他同屬於步步高電子集團的vivo、一加 (OnePlus)採取不同品牌定位，並且維持各自獨立運作模式。

而在一加去年宣布與美國T-Mobile合作，並且將一加6T (OnePlus 6T)帶進美國市場銷售，或許也激勵OPPO加快投入美國市場布局的發展腳步，但吳強表示並不會貿然進入競爭更為激烈的美國市場，因此會選擇站穩歐洲市場腳步之後，才會在合適時間進入美國市場發展。

過去華為花費許久時間才在歐洲市場建立品牌影響力，讓更多消費者認識華為品牌產品，雖然去年試圖與AT&T合作搶進美國市場，卻因部分因素使得此項合作臨時變掛，而美國政府後續更以安全為由，要求電信業者不得使用華為提供產品，並且限制政府機構等單位人員不能在工作場合使用華為手機。

因此在有華為的發展經驗，吳強認為進軍美國市場並不能貿然進行，而必須配合長時間規劃，因此現階段目標將會放在穩固歐洲市場為主。

在此次MWC 2019期間，OPPO計畫與合作夥伴Qualcomm、Ericsson在內廠商展示5G連網應用項目，同時也將在MWC 2019展前舉辦的OPPO 2019創新大會活動上揭曉全新10倍混合光學變焦技術，以及光感螢幕指紋技術，藉此展示OPPO旗下創新設計能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》