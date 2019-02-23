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Google地圖3D影像爆爭議 官方證實將在台下架

2019-02-23 18:49中央社 台北23日電

Google地圖3D影像日前在台上線，意外曝光愛國者飛彈陣地等機密設施；Google今天證實Google地圖3D影像將在台灣下架，至於該功能未來是否重返台灣，若有消息會盡快說明。

針對Google地圖顯示台彎軍事據點3D影像事件，Google今天發布官方聲明表示：「在瞭解近期Google地圖圖像更新所帶來的一些問題後，我們已逐漸移除由供應商所提供的台灣4個城市空照圖片。」

Google向中央社記者表示，此舉代表Google地圖3D影像功能將在台灣下架。因為供應商所提供的是整批空照圖片，即使只有部分圖像涉及爭議，也無法做局部修改。

至於Google地圖3D影像未來是否有機會重回台灣，Google僅低調表示，目前沒有相關計畫，如果有進一步消息會盡快對外說明。

Google於13日宣布在台北市、新北市、桃園市、台中市4個城市的衛星地圖上新增3D影像，為使用者帶來更多元、更精緻的地圖畫面。不過在大台北都會區的國家安全局、國防部軍事情報局與新店愛國者陣地，都被立體還原，建築細節一目瞭然。

國防部長嚴德發15日受訪說，國安等相關單位會與Google公司協調，基於國家安全考量做一些處理，請國人放心。

Google國防部愛國者
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