任天堂美國總裁 確定將於今年4月退休

過去在任天堂美國擔任總裁職位許久的Reginald Fils-Aime，稍早確認將於今年4月退休，未來職位將由曾任任天堂歐洲總裁的Doug Bowser接任。

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過去一直深得美國玩家支持的Reginald Fils-Aime，幾乎成為任天堂在北美地區著名代表人物，同時過去經常在發表會上脫口而出的「My body is ready」更成為許多玩家熱衷惡搞詞彙。

在許多一線電玩品牌主管中，Reginald Fils-Aime更是少數具有親和力的總裁角色，同時也詮釋任天堂一直以來希望眾人一起同樂的發展方向。

Reginald Fils-Aime自2003年加入任天堂，並且在2006年擔任任天堂美國總裁，並且經歷Nintendo Gamecube、Nintendo Wii等主機推出，同時也負責在美國地區推廣Nintendo Switch。

而在確認Reginald Fils-Aime將於今年4月退休之後，任天堂也確認未來其職位將由曾任任天堂歐洲總裁的Doug Bowser接任。

Reginald Fils-Aime表示，未來退休並非代表個人的「遊戲結束 (Game Over)」，而是「升級 (Level Up)」，並且透露未來將會花費更多時間陪伴家人與朋友」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》