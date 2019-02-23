蘋果傳與高盛證券合作發行信用卡 推動Apple Pay服務獲利機會

華爾街日報引述消息來源指出，蘋果似乎正與高盛證券 (Goldman Sachs)洽談合作，預計將在今年秋季推出聯名款信用卡，並且將以MasterCard形式發行，先由蘋果內部員工先行測試，之後可能將與新款iPhone一同對外揭曉。

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就消息人士指出，蘋果與高盛證券合作發行的聯名信用卡，將可提供2%消費現金回饋，購買蘋果旗下產品則可獲得更高現金回饋，而蘋果也著手針對iOS內的錢包 (Wallet)app進行改版，預期將可讓使用者搭配此張信用卡以Apple Pay形式進行消費、追蹤消費獎勵，並且針對帳戶消費內容進行管理。

在此之前，蘋果主要透過與各家銀行簽訂合作，如此一來才能讓使用者配合特定加入合作的信用卡使用Apple Pay行動支付服務，而使用者每一筆透過Apple Pay產生消費金額，則由信用卡發卡銀行、信用卡網路與蘋果拆分，而由蘋果自行參與發行信用卡，預期將可讓自身拆分金額比例提升，同時也能藉由現金回饋、產品消費折扣吸引更多使用者加入使用，進而提高Apple Pay使用比例。

此項計畫或許與蘋果期望從服務類內容獲取更多收益有關，不過蘋果與高盛證券方面並未對此做任何回應。

類似的模式，其實包含Uber在內廠商已經與銀行單位合作發行聯名信用卡，讓使用者能使用這些廠商服務消費時，能夠獲取更多現金回饋，或是福利優惠，進而促進服務使用比例，同時也能吸引更多消費產生，對於廠商、銀行方面都能帶來好處。

不過，目前此類合作主要還是以美國境內推行居多，似乎尚未計畫在其他市場推行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》