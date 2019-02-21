親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

矯正制度失靈 累犯加重刑期果真天經地義？

澳洲禁華為宣布放棄5G 華為：少幾個國家無所謂

2019-02-21 18:56莊翔婷

美聯社
美聯社
分享

各國禁華為的風潮似乎沒有一個尾聲，雖然德國已經宣布不再禁止使用華為，但是澳洲電信巨頭卻反其道而行宣布：放棄5G建設，此舉將會帶來20億澳元左右的損失。華為副董事長徐直軍曾表示，「澳洲的市場還不如廣州的移動電信大，所以少幾個國家也無所謂」。

據今日頭條消息，在禁用華為設備一百天後，澳洲電信巨頭TPG Telecom公司宣布要放棄5G建設，一家中國的通訊公司竟然能影響整個國家的網路建設，實在讓人太不可思議了。而最大的原因是因為澳洲大部份的4G基地台都是出自於華為，拒絕使用華為的技術，使得原本計劃2019年推出5G的網路遙遙無期。

目前為止TPG已經投入近20億澳元建設5G基地台，如果再加上人事成本，放棄5G這個決定讓他們付出相當大的代價，沒有改變決定或是沒有通訊商願意接手，澳洲的網路發展將會比其他國家落後數年。雖然拒絕使用華為的5G技術，但是澳洲在同時提供超過100萬澳元的資金給華為的某些研究，另外也非常支持大學生到中國參觀華為，由此可知，拋開與5G相關的事項，澳洲還是很願意和華為合作的。

華為副董事長徐直軍曾表示，不期望公司進入所有國家，只能聚焦服務好願意選擇華為的國家和運營商，更直言「澳洲的市場還不如廣州的移動電信大，紐西蘭還不如我的老家湖南益陽大，所以少幾個國家也無所謂」，可見他對於其他國家禁用華為風潮並沒有很擔心。

澳洲基地台5G華為

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

支付寶開收手續費 中國網路服務進入收費時代

2019-02-21 16:18

未披露居家安全系統內建麥克風 Google認錯

2019-02-21 16:11

遍及歐洲12國 微軟擴大政治資安服務

2019-02-20 17:47

Dell持續推動台灣企業數位化轉型 藉福祉傳承計畫永續經營

2019-02-20 15:37

這些人全是假的！AI合成的假臉 每兩秒就能湊出一個

2019-02-19 22:33

OPPO創新大會MWC前登場 聚焦5G、10倍混合光學變焦技術

2019-02-19 10:45

NBA展示可透過app改變名稱、編號的未來球衣

2019-02-19 09:07

臉書跟進Google、亞馬遜投入AI晶片研發 想翻轉什麼？

2019-02-19 09:06

iPhone難賣 蘋果高層搬風凸顯轉型企圖

2019-02-19 08:57

長達56頁報告 可能促成美國聯邦政府制定網路隱私法

2019-02-19 08:52

超變態！他靠一條USB傳輸線 遠端遙控駭入電腦

2019-02-18 21:15

AI太會寫論文惹議！ OpenAI決定延後公開研究

2019-02-18 20:37

TCL正研發5款可折疊設備 其中一款可變智慧手表

2019-02-18 15:23

Google釋出ARCore 1.7版本 加強人臉虛擬影像應用、簡化內容設計難度

2019-02-18 11:34

Apple IIe電腦30年後還能用！娃：那是什麼？

2019-02-18 09:30

這三位哪個是真人？歡迎來到AI能騙過肉眼的時代

2019-02-17 20:39

蘋果雇用前微軟老將 瞄準智慧家居

2019-02-17 18:35

Tesla正式介紹「狗狗模式」 讓主人更放心短暫將寵物安全留置車內

2019-02-17 15:35

吸引南台灣消費市場 提供暖心服務的華為高雄品牌體驗店啟用

2019-02-16 13:21

人工智慧搶翻譯 專家：恐無法表達文學性意境

2019-02-15 21:51

台灣三星宣布 正式引進三款各具特色固態硬碟系列產品

2019-02-15 16:33

經濟解析／靜待「殺手」神救援 摺疊「機」會待點火

2019-02-15 15:40

Alphabet以風箏發電發展項目Makani拆分獨立 與殼牌攜手合作綠能

2019-02-15 09:57

蘋果傳在下月25日發布影音與新聞訂閱服務

2019-02-14 09:41

台灣Google地圖3D版悄悄上線！雙北桃中各種角度看光光

2019-02-14 09:20

高通將旗下車用無線充電部門Halo轉售風險投資公司WiTricity

2019-02-14 08:57

蘋果新款訂閱服務似乎尚未獲得大型內容廠商青睞 春季發表會傳3/25舉辦

2019-02-14 08:56

蘋果發表會日期曝光 推出Apple News訂閱服務

2019-02-13 22:11

二代AirPods可無線充電還有新色？國外爆料達人這樣說

2019-02-13 17:37

Facebook收購曾與IKEA合作的視覺搜尋應用技術新創團隊GrokStyle

2019-02-13 11:31

米高梅也加入串流影音服務競爭 Epix Now同樣主打原創影音內容

2019-02-13 11:27

高通直指蘋果侵害6項專利 多數已經失效

2019-02-13 09:02

末日博士批區塊鏈是騙局 遭吐槽「五年後你也會用到」

2019-02-12 16:03

最新人機「嘴砲」對決 這回人類贏了AI

2019-02-12 14:57

駭客偷比特幣轉幾手才能洗乾淨？犯罪報告：5000次

2019-02-11 19:46

傳蘋果已經組建自有數據晶片研發團隊

2019-02-11 15:10

微軟推出Unboxed系列影片 闡述科技技術背後故事

2019-02-11 15:10

亞馬遜加入線上購物直播競爭 提高品牌競爭力較弱商品銷售機會

2019-02-11 15:08

縮短數位落差 NCC已補助2.4億助偏鄉建置寬頻

2019-02-10 21:34
看更多

熱門文章

三星首款螢幕可凹折手機 手機尺寸Galaxy Fold打開變7.3吋平板

2019-02-21 07:43

影／太貴！三星Galaxy Fold宣布訂價 台下噓聲四起

2019-02-21 14:27

集10年大成！ 三星發表Galaxy S10年度旗艦、5G僅部分國家推出

2019-02-21 07:49

大小螢幕隨手變 三星首款摺疊螢幕手機Galaxy Fold登場

2019-02-21 04:02

三星五機齊發 台系鏈進補

2019-02-21 04:05

恐怖電玩《還願》重現台灣老公寓 網友嚇到不敢面對鐵門

2019-02-21 15:06

比一比／Galaxy S10系列機種與5G連網版本規格差異在哪？

2019-02-21 07:49

三星Galaxy S10新機亮相即刻預購 摺疊手機還要再等等

2019-02-21 03:35

返校恐怖氣氛延續 國產遊戲「還願」再爆紅

2019-02-20 20:15

「好看又能打」的小米手機9正式揭曉，透明尊享版同步亮相

2019-02-20 22:07

影／三星Galaxy Fold 手機打開變7.3吋平板 使用畫面曝光

2019-02-21 10:46

三星發表會還有這些！無線藍牙耳機夯 運動手表超時尚

2019-02-21 03:37

首發搭載Snapdragon 712處理器 小尺寸旗艦手機小米手機9 SE亮相

2019-02-20 22:06

經濟解析／ 三星掰彎智慧手機螢幕 掰不動市場現實

2019-02-21 11:28

穿戴裝置 三星發表會另一個亮點

2019-02-21 04:04

三星一口氣端五款新機 折疊、5G手機吸睛

2019-02-21 09:59

澳洲禁華為宣布放棄5G 華為：少幾個國家無所謂

2019-02-21 18:56

三星Galaxy S10新旗艦Ｏ極限全螢幕

2019-02-21 03:31

三星發表會同步推出 無線耳機、智慧手表、運動手環等多款智慧穿戴

2019-02-21 08:31

三星S10新機將登場 蝦皮購物搶預購商機

2019-02-21 14:01

IG最新功能是這個！ 網路直播平台恐受衝擊

2019-02-21 17:05

破5萬！Galaxy S10+預購送豪禮 舊換新用iPhone也能抵

2019-02-21 12:27

摺疊手機元年揭幕 非蘋陣營搶出頭

2019-02-21 10:39

三星揭曉Galaxy S10系列旗艦手機在台售價 頂規版高達新台幣52900元

2019-02-21 16:14

支付寶開收手續費 中國網路服務進入收費時代

2019-02-21 16:18

華為官微發布折疊螢幕新機 24日MWC見

2019-02-21 17:06

三星Galaxy Fold三大新功能 手機玩家眼睛為之一亮

2019-02-21 12:33

率先投入5G連網應用市場 三星推出Galaxy S10 5G連網版本

2019-02-21 08:23

更直覺操作 Google計畫在Android Q進一步簡化螢幕手勢操作介面

2019-02-21 14:09

三星S10台灣首波開賣 拚銷售額年增一成

2019-02-21 13:50

中共要求手機遊戲必須弘揚「主旋律」 如紅海行動

2019-02-21 16:25

三星摺疊手機螢幕 不用玻璃材質「能屈能伸 」

2019-02-21 14:38

動眼看／可客製化LED圖像 對應Galaxy S10系列的保護殼配件

2019-02-21 08:25

宏碁電競筆電稱霸巴西 去年12月市占破6成

2019-02-21 11:32

鎖定大尺寸螢幕、大電量需求的vivo U1揭曉 三星、OPPO也將跟進推出新款中階手機

2019-02-21 14:02

唯一銷售三星機皇S10全系列新機 中華電祭早鳥開賣優惠

2019-02-21 16:00

三星全球首款折疊機亮相 單機售價6萬全球最貴

2019-02-21 12:32

Sony確定今年將終止PS Vita日本銷售 意味準備退離掌機業務發展

2019-02-21 14:03

三星S10+售價3.29萬起 目標S10系列在台營收成長10%

2019-02-21 12:55

三星頂規版Galaxy S10+ 中華電獨賣

2019-02-21 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top