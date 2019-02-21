澳洲禁華為宣布放棄5G 華為：少幾個國家無所謂

美聯社 分享 facebook

各國禁華為的風潮似乎沒有一個尾聲，雖然德國已經宣布不再禁止使用華為，但是澳洲電信巨頭卻反其道而行宣布：放棄5G建設，此舉將會帶來20億澳元左右的損失。華為副董事長徐直軍曾表示，「澳洲的市場還不如廣州的移動電信大，所以少幾個國家也無所謂」。

據今日頭條消息，在禁用華為設備一百天後，澳洲電信巨頭TPG Telecom公司宣布要放棄5G建設，一家中國的通訊公司竟然能影響整個國家的網路建設，實在讓人太不可思議了。而最大的原因是因為澳洲大部份的4G基地台都是出自於華為，拒絕使用華為的技術，使得原本計劃2019年推出5G的網路遙遙無期。

目前為止TPG已經投入近20億澳元建設5G基地台，如果再加上人事成本，放棄5G這個決定讓他們付出相當大的代價，沒有改變決定或是沒有通訊商願意接手，澳洲的網路發展將會比其他國家落後數年。雖然拒絕使用華為的5G技術，但是澳洲在同時提供超過100萬澳元的資金給華為的某些研究，另外也非常支持大學生到中國參觀華為，由此可知，拋開與5G相關的事項，澳洲還是很願意和華為合作的。

華為副董事長徐直軍曾表示，不期望公司進入所有國家，只能聚焦服務好願意選擇華為的國家和運營商，更直言「澳洲的市場還不如廣州的移動電信大，紐西蘭還不如我的老家湖南益陽大，所以少幾個國家也無所謂」，可見他對於其他國家禁用華為風潮並沒有很擔心。