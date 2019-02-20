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Dell持續推動台灣企業數位化轉型 藉福祉傳承計畫永續經營

2019-02-20 15:37楊又肇

去年3月中旬慶祝科技研發中心在台成立15週年，Dell今日 (2/20)再次說明本身在數位化浪潮中持續協助企業轉型，進而在龐大數位化數據中挖掘全新發展機會。同時，Dell也表示過去訂下2020年福祉傳承計畫目標，已經提前完成回收20億磅 (453萬公斤)電子廢棄物，並且在今年世界地球日之前也已經完成在Dell產品中使用1億磅回收或永續材料目標。

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過去開始在旗下如Latitude系列商用筆電等產品中，透過回收舊機內的貴金屬成分製作主機板等重要零件，藉此降低傳統冶金方式對環境造成影響，Dell強調希望以自身為示範，透過回收消費性塑料、封閉式電子塑料、碳纖維材質及貴重金屬成分，另外也與位於印度小型新創公司Chakr Innovation合作，從柴油發電機中捕捉煙灰，進而轉換為可印刷使用油墨，藉此降低傳統墨水對環境所產生影響。

而針對近年全球數位化浪潮，Dell也強調每年挹注45億美元投資創新技術研發，藉此推動更多企業用戶轉型，並且透過巨量數據、人工智慧、雲端運算等應用，在龐大數據中挖掘有用資訊，進而創造更大價值。

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根據Dell說明，目前非結構化數據約佔所有數據總量80%比例，因此如何在龐大數據資料挖掘有用資訊，顯然已經成為目前企業重要發展方向，而台灣地區約96%比例企業在數位化轉型面臨阻礙，其中又以缺乏連貫性的數位化轉型策略與願景居多，因此如何協助企業將非結構化數據轉換成有用資訊，便成為Dell當前重點發展方向。

目前Dell擁有伺服器、儲存技術、全快閃記憶體架構應用，以及雲端融合技術，並且在數據保護也能提供充足解決方案，搭配本身在筆電、桌機等終端裝置發展能力，將可提供企業一站式的解決方案，讓企業可從邊緣運算到核心運算模式，再到雲端運算方式進行自動化、智慧化與現代化的轉型發展，同時確保企業數據資訊安全。

新款Latitude 7400商務筆電3月進入台灣市場

在此次說明中，Dell也同時宣布今年初在CES 2019期間揭曉的新款Latitude 7400商務筆電進駐台灣市場消息，預計在今年3月正式上市，其中延續XPS系列輕薄、窄邊框設計，並且將重量控制在1.36公斤，讓14吋螢幕可容量在等同一般13吋機種。

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硬體規格部分，Latitude 7400筆電分別採用Intel第8代Core i系列處理器、最高16GB記憶體與1TB硬碟容量設計，另外也能加購選配LTE連線模組，連接埠則分別採用USB-A與對應USB PD充電設計的USB-C規格，另外也包含一組HDMI輸出與SD讀卡機。

新款Latitude 7400同時搭載可利用視訊鏡頭判斷是否有人在筆電之前，否則就會自動將筆電上鎖，使用者也能藉由Windows Hello以人臉識別方式登入解鎖。而在螢幕銜接機身部分也採用相對耐用的下沉式轉軸設計，並且支援360度翻轉使用模式。

而搭配觸控面板設計，Latitude 7400筆電也支援手寫筆輸入，同時可將觸控筆吸付在機身右側固定，另外似乎借鑑華為在筆電產品上的設計，Dell也在Latitude 7400筆電採用整合指紋辨識功能的電源按鍵，以及可進一步節省電力損耗的節電模式功能。

Dell記憶

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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