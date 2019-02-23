DJI釋出GEO 2.0系統 以虛擬柵欄邊界避免無人機闖入禁飛地區

先前藉由無人機上定位系統，配合地圖系統圈出虛擬柵欄邊界，藉此避免無人機闖入各地區明定禁飛區域的GEO (Geospatial Environment Online)系統，稍早由DJI宣布釋出2.0版本，主要將GEO 1.0版本支援的13個國家地區機場數量擴展為32個，涵蓋歐洲地區多數主要機場範圍。

分享 facebook

過去由於無人機並無明確法令規範，導致不少使用者操作無人機進行空拍時，造成誤闖機場等地區上空管制範圍，進而影響飛機等載具飛行，甚至可能引起軍事禁地危安問題，因此讓許多歐洲地區國家政府先後訂定無人機監管辦法。

而在DJI推行GEO 1.0系統之前，其實就已經有不少使用者透過自製地圖系統確認各地區的禁飛範圍。而在GEO 1.0系統內，則是利用無人機內的定位系統搭配地圖資訊，透過等同在真實飛空範圍架設虛擬柵欄邊界，讓無人機自動避開禁飛地區範圍。

分享 facebook

在此次釋出的GEO 2.0版本中，除了將對應機場數量增加至32個，藉此涵蓋歐洲地區多數主要機場範圍，同時也藉由全新3D領結分析方式 (Bow-Tie)進行判斷，讓系統能自動避開機場跑道上空範圍，同時也能避開飛機航線影響範圍，甚至可以精準避開軍事等機密建築上方空域，而相比GEO 1.0的精準度，更可對應多邊形形式標記禁飛範圍。

新版GEO 2.0系統預計在2月底之前釋出更新，並且將開始要求歐洲地區持有DJI無人機產品的使用者儘快加入更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》