這些人全是假的！AI合成的假臉 每兩秒就能湊出一個

2019-02-19 22:33 聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!



圖片及資料來源：The Verge 分享 facebook

俗話說眼見為憑，但隨著科技的進步，眼前所見可不一定是真的，以上面這張照片裡來說，照片所有的人全都不存在這世界上，簡而言之這些人全是假的。

那這些人到底是哪裡來的呢？其實他們都是國外開發者Phillip Wang打造的「ThisPersonDoesNotExist」這個人不存在網站，是由AI人工智慧拼湊出來的人像。

【網站介紹】

網站名稱：This Person Does Not Exist這個人不存在

網站網址：https://www.thispersondoesnotexist.com/

特色：

(1) 開啟網站，AI人工智慧就會顯示人像。

(2) 點擊滑鼠右鍵即可儲存圖片。

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ThisPersonDoesNotExist網站設計非常簡單，只要打開網站就會顯示不同的人像，只要點擊滑鼠右鍵就曾儲存照片。

這些人向全是利用NVIDIA輝達公司設計的生成式對抗網路（generative adversarial network）和大量的人臉資料進行訓練，經過學習才能產生拼湊出合理的人像。

Phillip Wang所架的這網站靠著租用伺服器與GPU，讓系統每兩秒就能產生一個全新的人臉出來。雖然說這些AI拼湊的人臉，難免會有一些瑕疵，但是…第一眼看到照片時，基本上很難判斷出有問題，幾乎像是真人一般，實在很難想像這些人全都不存在這個世界上呀！

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》