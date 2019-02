超變態！他靠一條USB傳輸線 遠端遙控駭入電腦

分享 facebook

隨身碟除了可以儲存資料之外,對於資安有稍微瞭解的人應該知道,還可以拿來傳播病毒、或是製作一個「隨身碟炸彈」來摧毀你的PC。不過,最近又有資安人員研究出更變態的作法,他表示他靠一根USB傳輸線,就可以駭入你的硬碟並且遠端遙控你的電腦。

他在他的網站上公開了這個作法,稱這條傳輸線為O.MG Cable。資安研究員Mike Grover建立了這樣一條內建Wi-Fi控制器的USB傳輸線,這條傳輸可以透過附近的手機來執行遠端遙控的功能,入侵到USB傳輸線插入的電腦上。

Mike Grover表示從2017年開始,他研究如何在USB傳輸線中植入的技術,經過了一些嘗試以及設計電路板的改進,他終於將Wi-Fi控制器可以加入到USB傳輸線的電路板中。

從外觀你完全看不出來這條傳輸線與一般傳輸線有何不同。

O.M.G. (Offensive MG) cable可以用來控制插入的電腦,或是傳送你要受控電腦開啟的網站,甚至理論上還可以做到重刷系統韌體,你可以從這段影片來看到攻擊者透過O.MG Cable實施的攻擊過程。

You like wifi in your malicious USB cables?



The O•MG cable

(Offensive MG kit)https://t.co/Pkv9pQrmHt



This was a fun way to pick up a bunch of new skills.



Not possible without help from: @d3d0c3d, @cnlohr, @IanColdwater, @hook_s3c, @exploit_agency #OMGCable pic.twitter.com/isQfMKHYQR