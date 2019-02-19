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NBA展示可透過app改變名稱、編號的未來球衣

2019-02-19 09:07楊又肇

稍早於北卡羅萊納州夏洛特市舉辦的NBA All-Star Technology Summit 2019活動中，NBA總裁Adam Silver展示未來預計採用的未來球衣 (smart jersey)，將可透過app連動方式改變球衣上所顯示球員名稱與編號。

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在實際示範中，Adam Silver透過app操作讓球衣從原本隸屬黃蜂隊的Kemba Walker球衣數字，變成隸屬金州勇士隊的Stephen Curry球衣數字，最後再變成著名NBA退役球星Michael Jordan使用球衣數字。

不過，Adam Silver並未特別說明此款特殊球衣採用技術，但預期導入軟性顯示等技術應用，而現階段僅能以簡單色彩呈現。

過去軟性顯示技術主要希望時現在軟性材質呈現影像，並且可藉由連網機能改變顯示不同內容，應用模式除了如NBA未來球衣可隨時改變球衣顯示球員名稱與編號數字，更可能銜接裝置藝術廣告、內容傳遞等用途。

除了介紹未來球衣，NBA在此次活動上更展示進階臉部識別應用、以全息影像呈現的球場吉祥物、擴增實境眼鏡應用，預計提供更具個人化體驗的球場內容感受，藉此讓使用者能感受想像在2038年舉辦的NBA賽事呈現模式。

NBA All-Star Technology Summit活動至今已經連續舉辦20年，此項活動目的最主要是希望藉由各類創新科技打造不同球場、賽事體驗，藉此吸引更多Z世代族群 (泛指1990年代中葉至2000年後出生的族群)支持NBA賽事活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

裝置藝術廣告NBA擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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