AI太會寫論文惹議！ OpenAI決定延後公開研究

科技變革如何與社會倫理取得平衡一直是人類社會面對的考驗,AI就是其一。由伊隆·馬斯克(Elon Musk)創辦的非營利性人工智慧組織OpenAI近日就面臨了這樣的挑戰。

日前發表的自然語言處理(NLP)模型GPT-2可以達到只給機器一段文字,就能從資料庫撈取大量文章內容,根據文本樣式和內容產生與主題高度相符且具連貫性的文本。

新一代GPT-2藉由1,000萬篇Reddit文章的資料庫共約40GB內容訓練,與第一版的相比不論是理解能力還是內容長度都比第一代更加強大。

上週OpenAI發表GPT-2的推文上鬧得沸沸揚揚,許多人反對這項要求OpenAI關閉這份研究,考慮潛在的濫用問題,最後Open AI也做出決定-暫時將GPT-2研究關閉。

過去當然也有不少概念類似的AI模型,透過文本資料快速產生內容卻也充滿危機,不論是假新聞、抄襲事件、或是社群媒體垃圾留言、洗評論等濫用,這次Open AI的問題就在於太過強大很引發爭議。

強大的AI自動生成內容,編寫故事、撰寫新聞都不是問題,然而對人類來說問題就大了。

以下我們可以看看幾個例子,讀者們可能更加有感:

首先,Open AI給GPT-2違反常理的提示「為什麼回收對世界沒好處?」讓AI論證此違背常理之觀點,根據 OpenAI加州實驗室副總裁David Luan,GPT-2寫出一篇相當水準的論文,「是在SAT上都拿到高分的水準」。

外媒MIT technology review 也嘗試用 Open AI 造出一段假新聞:

Russia said it had “identified the missile’s trajectory and will take necessary measures to ensure the security of the Russian population and the country’s strategic nuclear forces.” The White House said it was “extremely concerned by the Russian violation” of a treaty banning intermediate-range ballistic missiles.

The US and Russia have had an uneasy relationship since 2014, when Moscow annexed Ukraine’s Crimea region and backed separatists in eastern Ukraine.