Google釋出ARCore 1.7版本 加強人臉虛擬影像應用、簡化內容設計難度

2019-02-18 11:34 聯合新聞網 楊又肇



去年在MWC 2018期間釋出1.0版本的ARCore，目前已經由Google釋出至1.7版本，並且加入強化應用的臉部特效，以及更多擴增實境應用設計，使更多Android裝置可以輕易使用擴增實境應用功能。

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相比蘋果在ARKit應用發展，Google此次在ARKit 1.7版本更新加入更多臉部特效應用，並且整合更多擴增實境應用場景功能，同時也提昇擴增實境應用的穩定性表現。

在此次更新裡，最主要針對臉部識別應用增加名為Augmented Faces的API項目，讓開發者可藉由總計468點的網格建立完整人臉模型，縱使在沒有景深識別技術輔助之下也能精準將虛擬影像套用在被攝臉譜，並且配合人臉移動與背景無縫整合，藉此打造更自然應用的擴增實境呈現效果。

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同時，新版API內容也能直接與Unity或Sceneform開發工具銜接使用，Google也同步提供更多操作介面設計工具與場景範本，讓開發者能更輕易打造各類ARCore應用內容。

而配合全新釋出的ARCore Elements app也能讓開發者透過虛擬互動方式，進而學習如何打造用ARCore的擴增實境服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》