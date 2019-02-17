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這三位哪個是真人？歡迎來到AI能騙過肉眼的時代

2019-02-17 20:39T客邦

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當你來到「This Person Does Not Exist」（此人並不存在）網站的時候，你會看到一張朝你微笑的人臉（每次更新都會跳出不同膚色的人臉）。儘管這些笑臉非常的真實，人眼也很難區分，但是這些笑臉均由神經網路演算法產生的，通通都不是現實生活中的真人。

每一次當使用者更新這個網站的時候，他們都會看到一個新的臉孔。不過，這些都是透過AI製作出來的臉孔圖片。這個網站是由軟體工程師Phillip Wang所創建，網站所用的演算法稱為generative adversarial network (GAN)。這個演算法是由 Nvidia 的研究團隊所開放放在 GitHub 上的，這個技術使用了真實臉孔為數據來產生一個看來真實的、不存在的臉孔。

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▲ 點這裡可以下載論文PDF檔

Phillip Wang表示，他創建這個網站的目的就是希望有更多人注意到，「無中生有」這個技術已經不像以前那樣遙不可及，AI的進步已經讓人類越來越無法判斷眼前所見的真假。

「同樣的研究團隊，他們另外也訓練了包括貓、車子以及臥室等等的影像模型，因此如果你想要憑空創造出不存在的貓、車子以及臥室的話，你也可以立即使用。」

下面就是目前「This Person Does Not Exist」創造出來的不存在的人類，你看出這些不是真人嗎？事實上，小編覺得每一張照片都能騙過我。

●新聞來源：mybroadband

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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