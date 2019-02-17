Tesla正式介紹「狗狗模式」 讓主人更放心短暫將寵物安全留置車內

去年Tesla執行長Elon Musk於Twitter因應愛狗人士提出請求，承諾將在韌體升級中加入的「狗狗模式 (Dog Mode)」，稍早透過影片內容進行介紹，將在寵物主人將狗等寵物留置Tesla車款內部時，將可自動開啟車內空調，讓寵物能以舒適溫度留置車內，同時透過車內中控台螢幕顯示文字內容，告知路人無需擔心車內寵物安危。

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預計在Tesla韌體更新內加入的狗狗模式，最主要就是利用Tesla智慧連網功能，當寵物主人必須暫時將寵物留置車內，並且離開車子片刻時，即可藉由此項功能開啟車內空調功能，讓車內溫度可以維持在舒適溫度，使留置車內的寵物不致於中暑休克，或是發生窒息悲劇，同時也能透過車內中控台螢幕顯示文字，告知路人表示車內寵物相當安全，同時車主馬上就會回到車內，避免過於正義的路人為了拯救寵物打破車窗。

其實早在2016年釋出的8.0版本韌體更新中，Tesla就已經針對旗下電動車款增加座艙保護功能，當車輛偵測車內仍有人、兒童或寵物在內時，將會自動開啟車內空調與通風功能，避免造成窒息或過熱情況發生。

而此次釋出的狗狗模式，其實也是基於上述功能進行提昇，讓車主能放心地將寵物留置車內，並且短時間離開車內辦理事項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》