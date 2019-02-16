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吸引南台灣消費市場 提供暖心服務的華為高雄品牌體驗店啟用

2019-02-16 13:21楊又肇

去年率先在台北三創啟用台灣首間旗艦體驗店，而預告許久的高雄品牌體驗店也終於在今日 (2/16)於高雄新堀江商圈正式啟用，並且配合首波限量300份福袋吸引排隊人潮，並且將透過排隊打卡加贈千元禮包與百元購物金活動刺激消費。

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在此之前，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海曾說明將持續深入台灣在地化發展，因此藉由品牌體驗店形式讓更多消費者能近距離感受華為旗下產品，並且透過服務人員即時與消費者互動，更能切確了解消費者實際需求。

目前華為已經在台灣地區開設總計11家的品牌體驗店，以及2家品牌服務中心，未來也計畫在台灣北、中、南地區啟用更多品牌體驗店與服務中心，藉此落實華為於台灣地區在地發展目標，並且讓更多台灣地區消費者能近距離體驗華為旗下產品。在高雄品牌體驗店中。更規劃四大體驗空間與八大暖心服務讓更多消費者感受華為用心。

此次高雄品牌體驗店啟用活動中，藉由首波最大獎包含MateBook X Pro，同時內含萬元產品機率達12%的限量300份福袋，以及排隊打卡上傳現場照片即可獲得價值達新台幣1280元、內含時尚水杯、頭戴耳機、指環扣等配件的新春大禮包與百元購物金吸引不少排隊人潮，而此次開幕活動中，華為也邀請50位長期支持、關心華為品牌的花粉一同參與高雄品牌體驗店啟用活動。

同時，華為也配合此次高雄品牌體驗店啟用，分別推出購買Mate 20 Pro，即可加贈256GB NM記憶卡、原廠主題保護殼，並且延長保固一年的限量30台購機活動，以及購買Mate 20 X加贈256GB NM記憶卡、延長保固一年與原廠視窗皮套+M Pen的限量50台組合，同時提供搭配指定銀行可以6期分期零利率購機方式。

根據華為技術台灣總代理訊崴技術表示，華為品牌體驗服務新堀江店分別結合品牌體驗與客戶服務，除了讓消費者能更近距離體驗華為旗下產品，更可提供完善、貼心的產品售後與維修服務，同時店內更以藝廊概念為設計，以可容納50人空間，並且提供舒適、明亮體驗環境，藉此呈現華為手機在影像美學質感追求，並且打造與眾不同的服務店形象。

除了提供產品體驗與產品服務，品牌體驗店更將以藝廊形式讓消費者能欣賞以華為手機拍攝影像作品，並且在每月第一週的五、六、日以不收取手續費形式提供維修服務 (保固內首次人損不列入)，另外也將以365日全年無休提供服務，在服務日內更提供手機免費殺菌清潔與原廠保護貼黏貼，維修過程也維持透明，讓消費者能安心觀看手機維修過程，另外店內也提供免費充電服務，讓消費者隨時能在店內為手機充電。

而從即日起至今年4月30日止，無論保固內外華為手機更換電池均以新台幣450元價格計算 (適用手機型號依店內公告為準)，另外也提供手機或平板在保固內首次人為損壞，同樣以新台幣450元計費 (保固內時間依店內系統判定為準)。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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