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蘋果新款訂閱服務似乎尚未獲得大型內容廠商青睞 春季發表會傳3/25舉辦

2019-02-14 08:56楊又肇

先前已有消息指稱將於春季發表會上揭曉的蘋果新款訂閱服務，似乎仍無法獲得大型內容廠商青睞。而相關消息更指出蘋果計畫在今年3月25日舉辦春季發表活動，但目前尚未獲得蘋果證實。

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根據華爾街日報引述消息來源表示，蘋果計畫推出的訂閱服務仍無法獲得多數大型內容廠商支持，其中包含紐約時報、華盛頓郵報在內大型內容廠商可能無法接受蘋果要求獲取50%訂閱服務營收，而內容廠商所獲取營收還必須依照用戶使用時間比例分配的條件。

依照蘋果目前在新聞訂閱服務Apple News所採取營收分潤模式，內容業者在第一年可獲取70%營收，隔年之後則可提高至85%，蘋果顯然在即將推出的訂閱服務採取分潤模式明顯不同。

除此之外，蘋果在新款訂閱服務要求合作廠商必須至少提供一年內容，但部分內容廠商則希望與蘋果簽訂更短合作時間，其中可能希望以試水評估形式合作，若最終認為蘋果合作模式不符合預期，或是造成額外負擔的話，即可趁早抽離。不過，似乎也有內容廠商希望獲得與蘋果更長合作時間，因此希望能簽訂更長合作約期。

至於先前傳聞蘋果新款訂閱服務將以每月10美元方式計費，但相關消息也透露目前最終收費模式也可能面臨調整，因此暫時還無法確認具體收費價位。

BuzzFeed網站取得消息，蘋果有可能選在美國西岸時間3月25日舉辦春季發表活動，而活動主軸將會聚焦在新款訂閱服務內容，至於屆時是否同步揭曉新款9.7吋iPad，以及傳聞中的新款iPad mini與iPod touch則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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