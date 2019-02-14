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高通將旗下車用無線充電部門Halo轉售風險投資公司WiTricity

2019-02-14 08:57楊又肇

過去Qualcomm推行的車用無線充電技術Halo，目前已經轉手賣給風險投資新創公司WiTricity。

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Qualcomm與WiTricity並未透露此次交易涉及金額，但未來Qualcomm將會成為WiTricity投資股東成員之一，而此次交易中也將由WiTricity取得Qualcomm手上超過1500項的電動車無線充電相關技術專利與專利申請內容。

Halo是Qualcomm在2012年從HaloIPT之後成立的車用無線充電部門，過去主要致力打造可讓電動車可在行進過程同時供電的無線充電技術。不過，目前技術仍僅能在車輛呈現靜止狀態下才能發揮最大充電效率，與預期理想技術仍有相當大的差距，同時現階段也僅有BMW等少數廠商宣布與Qualcomm技術合作，或許因此讓Qualcomm開始減少對此項技術的成本投資，並且轉手交由WiTricity繼續發展，自己僅以股東身分繼續投資。

由於如何持續供電已經成為電動車關鍵發展項目之一，因此有越來越多廠商開始投資電池技術，或是全新供電技術，其中藉由無線充電方式讓電動車可持續在道路上運作使用的想法，更成為許多廠商計畫投入發展目標。

不過，由於無線充電涉及技術與安全考量因素更加複雜，例如充電效率與充電過程是否造成人體傷害，或是構成其他充電危險，使得車用無線充電技術發展成長速度緩慢。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電高通Qualcomm

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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