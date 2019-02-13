蘋果發表會日期曝光 推出Apple News訂閱服務

Photo Credit: The Mercury News 分享 facebook

在過去幾年，Apple固定會在三月發布iPad的最新商品，但Apple似乎不打算延續這樣傳統。根據BuzzFeed報導，蘋果（Apple）預計在3月25日舉辦一場發表會，推出的付費Apple News訂閱服務。

根據報導，這次的活動將會著重在蘋果的「服務」而非消費者習慣的「硬體」發表，因此可能看不到傳聞中的黑色 AirPods、新款iPad mini以及消費者引頸期盼的AirPower充電器。

不過根據之前傳出的小道消息，這次的發表會也有可能會出現獨立媒體頻道的服務。

雖然目前蘋果還沒有正式發出邀請，但根據稍早一月的報導，蘋果已預約會在4月初左右發布重大訊息，對照時間點應該是確有其事。

最近，關於蘋果將會推出類似Netflix付費版本的優質電影、影集的流言甚囂塵上。而眼尖的消費者以及開發者也在上個月的iOS 12.2測試版中發現了上述即將推出的圖像，意謂著服務即將到來。

根據「華爾街日報」報導，蘋果將會讓訂閱者以每個月10美元的價格來支付這款新的Apple News訂閱服務。然而，據傳蘋果公司期望每筆觀看的收益能夠獲得50%的收入，仍與合作夥伴發行商還在持續溝通中。

iPhone銷售量於近年嚴重下滑，很明顯的蘋果期望透過大動作推出軟體服務如付費的Apple News、Apple Music或是流傳已久的電視頻道來作為公司未來的重點方向，也能夠補足iPhone銷售不佳的收入來源。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》