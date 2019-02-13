高通直指蘋果侵害6項專利 多數已經失效

對於蘋果與Qualcomm在美國國際貿易委員會 (ITC)的訴訟項目，由專精技術專利分析作者Florian Mueller創立的FOSS Patents網站，針對Qualcomm提出蘋果所涉及侵權6項技術專利進行分析，表示其中3項已經失效，而在法院審理過程中也由法官認定蘋果並未侵犯另外2項專利，而最後1項專利也已經由蘋果透過iOS 12.1版本更新避開，因此認為Qualcomm在美國國際貿易委員會的訴訟應該不太可能獲勝。

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就Florian Mueller看法認為，目前Qualcomm所提受到侵權影響的6項專利中，其中3項已經失效，而剩餘3項專利中的2項專利已被法官認定蘋果並未涉及侵權，剩餘1項專利則由蘋果藉由iOS 12.1版本更新閃避，因此目前看起來Qualcomm要獲得勝訴機率已經不高。

在此之前，蘋果曾經透露藉由iOS 12.1版本更新後，即可避免iPhone 7、iPhone 8等系列機種面臨禁售，並且強調所有iPhone機種均可維持在市面銷售。其中原因就是iOS 12.1版本更新調整涉及與Qualcomm曾在美國專利與商標局提出的9535490號專利內容，此項專利主要描述如何讓裝置達成節能效果。

(圖／擷自FOSS Patents網站) 分享 facebook

雖然Qualcomm先前曾經強調即便蘋果透過iOS 12.1版本更新依然構成影響專利侵權，但顯然蘋果已經成功在iOS 12.1版本更新避開Qualcomm專利描述內容，並且向法院提出未具侵權事實說明，同時配合先前Qualcomm專利技術失效，以及法院認定蘋果並未侵害Qualcomm其中2項技術專利情況，藉此反擊Qualcomm提出訴訟。

目前蘋果與Qualcomm在美國國際貿易委員會的訴訟將在今年4月再次開庭審理，屆時應該就會有更明確的裁決結果。

而目前巴克萊投資銀行 (Barclays)旗下分析師看法認為，蘋果有可能在2020年的iPhone機種恢復採用Qualcomm提供產品，或許意味蘋果與Qualcomm最終達成和解的可能性較高。至於先前在德國面臨禁售情況，則是由曼海姆地方法院認定未侵害Qualcomm技術專利，使得蘋果在德國扳回一局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》