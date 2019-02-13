Facebook收購曾與IKEA合作的視覺搜尋應用技術新創團隊GrokStyle

根據彭博新聞報導指稱，Facebook已經收購提供視覺搜尋應用技術的新創團隊GrokStyle，預期藉此加快旗下Marketplace上架商品銷售機會。

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在此之前，GrokStyle就已經將旗下技術應用在IKEA以ARCore技術打造的家具陳列體驗app「Place」，讓消費者能以AR技術嘗試將虛擬化的IKEA家具「擺放」在家中，藉此確認預計購買家具是否合適居家裝潢、空間。

而轉由Facebook收購之後，預期將可讓GrokStyle旗下視覺搜尋技術與Facebook旗下服務整合。就相關說法表示，此項技術預計將會應用在Facebook旗下Marketplace商品銷售平台，預期讓使用者透過手機拍攝實際物件後，即可快速在Marketplace搜尋相似物品。

除了與Marketplace服務結合，預期未來Facebook也將藉由GrokStyle旗下技術強化其擴增實境應用，並且強化Messenger等服務中的AR表情貼圖等應用，或是提昇Oculus VR旗下虛擬實境技術應用。

目前GrokStyle將會結束旗下所有合作業務，而預期所有員工都將轉入Facebook任職，但具體變動細節並未具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》