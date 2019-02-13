米高梅也加入串流影音服務競爭 Epix Now同樣主打原創影音內容

在越來越多內容業者進軍串流影音服務之後，美高梅 (Metro-Goldwyn-Mayer，MGM)旗下電視寬頻網路服務Epix也宣布進軍串流影音服務市場競爭，將以Epix Now名稱推行。

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而在內容部分，Epix Now將以旗下原創內容播放為主，其中包含《Get Shorty》、《柏林諜影 (Berlin Station)》和《深暗勢力 (Deep State)》等內容，接下來也將繼續推出以擔任蝙蝠俠管家Alfred Pennyworth為主角的前傳故事《Pennyworth》，以及改編自《Slate》的《Slow Burn》，預計在今年下半年推出。

與其他頻道競爭模式相仿，Epix Now也將主打原創內容，並且與原本服務項目做明顯區隔，藉此爭取更大用戶族群。目前Epix Now服務已經進駐美國境內Google Play、App Store，預計接下來也會進駐Roku TV與亞馬遜Fire TV產品使用。

目前美國地區已經有包含Netflix、Hulu、亞馬遜、蘋果、迪士尼、CBS、華納等內容業者競爭串流影音服務市場，而接下來NBC Universal也預計在2020年推出自有串流影音服務，預期接下來串流影音服務將成為眾多用戶觀看內容來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》