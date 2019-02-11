亞馬遜加入線上購物直播競爭 提高品牌競爭力較弱商品銷售機會

亞馬遜稍早宣布推出名為Amazon Live的線上直播購物模式，預期藉此提高品牌影響力較小的產品銷售機會。而為了讓更多人可以參與直播，亞馬遜稍早也釋出針對使用者提供的直播服務app－Amazon Live Creator。

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類次的作法，其實先前在中國地區已經相當普及，同時台灣地區也有包含PChome24h購物、Yahoo在內廠商透過線上直播讓更多消費者能更清楚了解商品外觀、功能等細節，甚至可以線上提問，讓消費者能具體了解商品後透過網路管道購買，藉此改善部份消費者對於網路購物的不信任感，以及產品本身品牌說服力不足問題，並且透過網路購物改善傳統必須外出尋找商品販售地點才能購買的困擾。

而亞馬遜打造Amazon Live線上直播購物模式，其實也是為了補強其線上購物服務尚未能銜接市場，在此之前則已經透過實體通路店面、無人商店，或是位於街角、大樓內部轉角的小型店面銜接各類購物需求。

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跟傳統購物頻道播放模式不同，Amazon Live可以允許多組直播內容同時進行，甚至可針對不同產品市場需求細分，並且透過熱門實況主合作分享產品細節，並且實際回覆消費者提出疑問，與先前透過線上頁面說明產品資訊的模式，線上直播不僅可透過實際互動增加消費者購買意願，甚至可以阻絕虛假評論。

透過直播介紹產品，配合知名人物強化宣傳，將可讓更多品牌說服力較弱的商品更具吸引力，至於Amazon Live是否能阻絕假貨氾濫問題，則似乎也要考驗亞馬遜事前審核嚴謹程度，否則更可能因此引發消費者不滿。

目前Amazon Live服務僅先針對亞馬遜帳號使用者開放，並且必須先透過邀請碼才能使用，預期之後才會全面對外開放，而目前此項服務也尚未對中國、香港地區用戶開放使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》