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蘋果轉型 秘密布局電動車等新科技

2019-02-09 13:27中央社 台北9日電

蘋果積極開發新科技，電動車、通訊模組、混合實境光學、可捲曲螢幕與智慧織布技術等最...
蘋果積極開發新科技，電動車、通訊模組、混合實境光學、可捲曲螢幕與智慧織布技術等最新科技領域，都有蘋果秘藏絕技。 法新社
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iPhone銷量不如預期，蘋果稱霸智慧型手機市場風光不再，外傳蘋果積極開發新科技，電動車、通訊模組、混合實境光學、可捲曲螢幕與智慧織布技術等最新科技領域，都有蘋果秘藏絕技。

一、規劃電動車 傳打造機器人系統

蘋果傳正開發機器人系統，整合行動充電系統和小型基地台，相關機器人系統除了可用來搬運電動車，系統內無線充電功能也可以對電動車充電。

外媒報導蘋果正進行代號Titan（Project Titan）的電動車計畫，並從特斯拉（Tesla）、福特（Ford）、賓士（Mercedes-Benz）、通用（GM）、飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler Automobiles NV）、A123 Systems等，挖角汽車業和電池廠商的工程師好手；國外科技網站MacRumors先前也引述天風國際證券分析師郭明錤投資報告預期，蘋果可能在2023年到2025年期間推出Apple Car。

有關電動車傳聞，蘋果不評論，也不表態。

二、強攻半導體 鎖定通訊模組晶片

蘋果似乎積極招攬通訊模組相關人才，計畫開發自己的通訊模組晶片；不過無線通訊模組設計相對複雜，蘋果iPhone內建自身通訊模組晶片的推出時程，預估最快要到2021年才會明朗。

蘋果也傳出徵求具有感測元件特殊應用晶片（ASIC）架構設計能力的專業人員，協助開發新款感測元件的ASIC架構和相關感測系統，未來可以用在蘋果產品。蘋果可能自力開發電源管理晶片（PMIC）。

蘋果早已深耕半導體領域，除了設計應用在iPhone的A系列處理器、以及應用在Apple Watch的S系列處理器，還有應用在AirPods的W系列無線晶片，以及在新款Mac筆電中的T系列處理器等。

三、開發新光學技術 混合實境和自駕車看仔細

蘋果傳提出一套可改善光達（LiDAR）應用的技術方案，可整合光達技術與垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）技術，應用在混合實境（mixed reality）、3D感測、動作辨識、機器人和自駕車領域。

外媒先前報導，蘋果深耕自駕車應用光達技術，蘋果研究人員提出一種只透過光達技術就可進行3D偵測的技術，名為VoxelNet，透過複雜的電腦視覺和人工智慧運算來實現。

四、布局可捲曲螢幕 未來iPhone可折疊

蘋果傳積極布局可捲曲螢幕，使用者可以透過捲曲螢幕或是讓螢幕角度傾斜的方式，操作特定的應用功能。例如使用者可以在捲曲螢幕的背後，用手指觸摸滑動，捲曲螢幕前方顯示的內容也可以跟著滑動。

蘋果投入可折疊iPhone的技術，未來iPhone顯示螢幕可彎曲，可能採用液態金屬材質。蘋果設計的可捲曲螢幕可以像紙一樣捲成圓柱中空形狀，也可以摺疊成三角形狀。

相關可撓式顯示螢幕不僅可設計在裝置的側邊，也可具備觸控感測功能，除了顯示資訊，也能進一步產生觸覺按壓的效果，未來應用在其他iOS裝置以及MacBook產品的側邊。

五、深耕智慧織布技術 手套手錶感測血壓心跳

蘋果傳深耕可應用在手套的智慧織布技術，內建電路與壓力感測元件，可讓使用者戴上手套後，透過有線或是無線傳輸方式，與Apple Watch和iPhone等一同操作。內建在手套中的感測元件可以具備血壓感測、呼吸偵測和心跳檢測功能。

蘋果布局可應用在未來Apple Watch錶帶的智慧織品，透過結合電路元件的智慧織布，未來Apple Watch錶帶可以具備感測和控制按鍵等功能。

蘋果更開發具絕緣隔熱且有傳導能力的繩束材質，未來可應用在頭戴式裝置、耳機、家具以及電動椅領域。

蘋果iPhone電動車Apple Watch人工智慧
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