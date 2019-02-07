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Google因廣告業務淨利大增 YouTube收益超過5位數美元人數超過百萬規模

2019-02-07 18:30楊又肇

Google母公司Alphabet稍早公布2018財年第四季財報結果，其中顯示第四季營收達392.76億美元，相比去年同期323.23億美元成長22%，淨利則為89.48億美元，相比去年同期呈現虧損30.20億美元的情況成長許多，其中主因為行動廣告業務大幅成長，而去年同期則因美國稅改緣故造成淨利相對減少。

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而Google營收部分則達391.22億美元，與去年同期成長22%，同樣也佔母公司Alphabet約99%營收比例。而在廣告營收部分，Google表示廣告曝光流量營收成長達23%，透過搜尋曝光延伸的廣告點擊營收則有66%成長幅度，至於行動廣告業務雖然有所成長，但也隨著行動裝置普及化，導致每次點擊的廣告出價金額呈現29%下滑，跟去年同期比較則減少9%左右。

至於Google其他營收方面，如Google Cloud、YouTube、Google Play、硬體業務表現則帶來64.87億美元營收，相比去年同期約增加31%，其中雲端業務更有明顯成長表現。

另外在包含Access/Fiber、Calico、CapitalG、Chronicle、GV、Verily、Waymo、Loon、X在內業務的Mooshot部門，則約帶來1.54億營收，相比去年成長25%比例，其中貢獻最大為Fiber與Verily業務，但整體仍產生高達13.28億美元虧損。

此次在財報結果中，Google依然未公布硬體產品實際銷售數量表現，但Google執行長Sundar Pichai表示在上一季內已經累積銷售超過數百萬台硬體裝置。而針對過去從未公布具體數據的YouTube，Google則是透露目前收益超過5位數美元的創作者頻道數量已經累積超過100萬人以上，相比去年同期增加40%。

在此次財報電話會議中，Sundar Pichai強調Google的使命為協助所有人更輕易搜尋、連結有用資訊，其中更肩負如何提供正確且具信賴的資訊，並且以安全方式讓所有人使用，其中背後涉及許多困難且複雜的問題，而Google未來依然會朝向以人工智慧等新技術克服此類挑戰，讓所有人更容易取得所需內容。

呼應Sundar Pichai的說法，Google在此次財報會議過程更是藉由人工智慧技術，透過特定app讓有聽障困難的人也能順利獲取財報電話會議資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告Alphabet

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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