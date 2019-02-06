千元紅包也能買！ 超高CP值3C產品一次看

2019年轉眼間來到二月迎新年，除了過年紅包領滿滿之外，年終獎金更是領了不少。隨著2018年的結束，心中是否還有什麼遺憾的事情沒有做呢？過去一年內推出了相當多科技產品，趁著過年期間荷包滿滿時，一同來回顧幾款值得購買的3C產品吧！

一、千元以下

▌小米手環3

圖／取自小米官網 分享 facebook

自從2014年7月小米手環第一代問世以來，小米手環一直是小米生態鏈中的明星商品。手環配備0.78吋OLED觸控螢幕，最多可顯示24個高解析度中文字，除了顯示時間、心率、熱量、記錄每日運動步數及睡眠時間之外，進化功能還有LINE、WhatsApp、Messenger等通訊軟體訊息即時顯示及運動小視窗、訊息預覽、事件提醒、電話通知等，擁有5ATM防水等級及約20天的超長續航力，過年送給長輩做為新年禮物更適合不過！

二、紅包金額1200~3600

▌ZMI 紫米10號 行動電源

圖／取自ZMI 分享 facebook

紫米為小米旗下的生態鏈企業之一，推出的產品依然與小米一樣主打高CP值為優先，是什麼特色值得推薦紫米10號成為新年必備的產品之一呢？紫米10號除了可以將電源供給給手機使用外，還可以將電量提供給筆記型電腦使用，最重要的是出外辦公時還可做為USB Hub使用，對於有在做簡報的上班族或者學生來說，是最強的行動電源，沒有之一。

三、紅包金額3600~6000

▌Mavin Air-X真無線藍牙耳機

2018年推出許多款真無線藍牙耳機，Mavin Air-X憑藉著使用高通QCC3026晶片與Mavin自家的專利技術，解決了傳統藍牙耳機連線不穩定的問題；如果搭配使用snapdragon 855/845晶片的Android手機，更可實現TWS+雙耳聲道同步傳輸，並將連續播放時間拉長到最高10小時。

四、紅包金額6000以上

▌HoneyWell HPA-710WTW空氣清淨機

圖擷自 hengstyle恆隆行youtube 分享 facebook

近幾年空汙問題嚴重，加深居家環境添購空氣清淨機的需求。HoneyWell是美國專業醫師推薦的空氣清淨機品牌，採用最高等級的True HEAPA濾網，淨化空氣的效果廣受大家的認同！

▌小瓦石頭掃地機器人

圖／取自小米官網 分享 facebook

小瓦石頭掃地機器人2018年在募資平台上募得三千多萬的金額，創下科技類募資的第一名。其不到九千元的價格可以擁有智慧規畫路徑、低電量自動回充、掃地同時拖地、1,800帕強勁吸力等功能，購買一台回來之後過年打掃就不必擔心！

▌PlayStation 4

圖／聯合報系資料照 分享 facebook

PlayStation 1994年首次發表，至今已經25年，日前在官方部落格宣布已經成功銷售了五億台遊戲機，憑藉著多元的遊戲種類與高質感的視覺體驗，儘管任天堂Switch來勢洶洶，PS4依然是目前市面上最受歡迎的遊戲機！

▌iPhone XR

路透社資料照 分享 facebook

iPhone XR是2018年最受爭議的手機之一，引發網友正反兩極討論。其相對便宜的售價可以購買到當今最強的手機晶片A12處理器，並且由於配置較低的緣故，雖然犧牲掉螢幕的視覺感受，但換來更長的使用時間，讓很多持有歷代手機的使用者紛紛購買！