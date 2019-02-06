Alphabet旗下生命科學公司著手打造可判斷是否摔倒的智慧運動鞋

根據CNBC電視台報導指出，Alphabet旗下生命科學公司Verily曾經打造一款可鑒測使用者運動狀態、體重變化，甚至可判斷使用者是否摔倒的智慧運動鞋。而相關消息表示，Verily在過去幾個月內持續對外尋求合作夥伴，希望能尋找合適廠商製作生產此款智慧運動鞋，但不確定目前此項計畫是否仍持續進行。

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不過，Verily並未回應是否投入智慧運動鞋產品研發。

雖然目前市場認為智慧穿戴裝置陷入發展瓶頸，但從Qualcomm在內廠商看法則認為智慧穿戴裝置目前面臨問題，僅只是尚未建立普及使用場景，諸如連接、電池續航等問題其實都能隨著時間發展逐漸改善，因此未來依然有相當龐大的發展機會。

甚至在未來進入5G連網時代，使用者不僅會以手機作為個人連接中樞裝置，更將藉由智慧穿戴裝置代表「個人」，例如可以藉由智慧手環讓環境裝置識別使用者當下狀態，並且藉由心律表現判斷使用者當下心情，進而與更多服務項目連動。

而去年蘋果開始在Apple Watch series 4加入心電圖量測功能，藉此進一步擴展智慧穿戴裝置進入醫療體系應用市場，同時也透過跌倒識別功能強化老年用戶，或是行走困難的用戶看護應用，後續也吸引不少廠商跟進採用，例如Verily日前也已經獲准打造心電圖應用產品，預期未來採用Google自有品牌的智慧手錶也可能加入相同功能。

除了打造智慧運動鞋，Verily日前也針對末梢神經失調的患者打造可穩定平衡的智慧湯匙，讓湯匙可藉由人工智慧、感測元件判斷患者手部不自主抖動幅度，並且配合患者手部動作維持湯匙平穩，藉此讓患者能透過此款湯匙安心進食。另外，Verily先前也曾打造可協助醫療研究記錄數據的智慧手錶，以及可協助近視患者或白內障患者於術後恢復視力的智慧眼鏡。

但並非所有Verily打造產品都能獲得成功，例如過去說明可藉由眼睛淚液葡萄醣含量判斷配戴者是否罹患糖尿病，並且能藉由數據變化追蹤病況的智慧隱形眼鏡，後續證實僅靠淚液成分仍難以完整判斷糖尿病患病狀況，最後終止此項計畫發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》