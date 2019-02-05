消息指稱Google可能會在新一季財報首次公布YouTube營收表現

雖然Google過去始終強調YouTube所帶來目光聚集能力，並且可藉由大量曝光廣告獲取高額營利，藉此達成內容創作者、廣告商與Google三方共贏效果，但卻始終未對外公布YouTube具體營收表現。不過，根據Business Insider網站引述貝雅公司 (Robert W. Baird & Co)旗下分析師Colin Sebastian報告表示，Google有可能在接下來的財報結果公布YouTube具體營收表現數據。

分享 facebook

而Google決定公布YouTube營收表現數據，有可能源自投資者在內給予壓力，另一方面也意味YouTube營收表現已經達成理想階段，但仍有可能因為其他成本支出造成收支無法平衡情況，畢竟以目前YouTube每日流量與影片上傳數量成長情況來看，對於Google而言都必須花費更高成本維護，並且設法支撐日漸成長的網路串流播放觀看流量。

另一方面，Google目前也持續強化YouTube服務內容的可看性，因此與更多內容創作者合作，協助指導如何拍攝更吸引觀看目光的影片內容，或是與專業製片團隊合作等，均成為目前YouTube發展方向。

至於在內容製作精進之餘，Google也持續避免YouTube成為盜版、負面內容，或是可能引發社會問題的影片內容氾濫成災，因此目前也持續透過各種方式過濾不符合規範的影片內容，例如透過Content ID過濾機制、人工篩選，或是透過檢舉機制，甚至藉由人工智慧分析方式進行杜絕。

另外在留言或評論機制方面，目前Google也開始著力避免網路罷凌、歧視，或是惡意攻擊等情況發生，希望讓YouTube可以往更好方向發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》