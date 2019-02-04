電動車主按「更新」竟掛在路上2小時 連車窗都搖不下來

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電動車除了採用電力為動力之外，最大的特色就是智慧功能了吧，像是特斯拉的自動駕駛、自動停車等技術，都是被關注的焦點。不過，這些很厲害的功能，靠的都是一次一次的系統更新而來的。既然有系統更新，那麼當然一般電腦、手機可能遇到的問題、電動汽車也可能發生。而最近，中國的電動汽車「蔚來汽車」一位車主就發生了在路口因為系統更新，導致車子無法發動，就這樣活生生停在路邊禁停區一個小時的尷尬狀況。

中國的蔚來汽車被稱為中國版「特斯拉」，不光是同樣是生產電動車，而且蔚來汽車成立4年以來，僅交付了 1,381台ES8，量產的速度也跟特斯拉一樣產能提升不起來。因此，蔚來汽車雖然手握萬餘訂單，近兩年虧損預估超過109億人民幣，去年九月已經於美國上市。

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中國媒體報導，一位網友與一位ES8的車主是朋友，他在微信上描述，這輛車開到當地「長安街」路口時，看到中控跳出了一個系統可升級的訊息，而車主就把車子打到P檔，選擇同意升級。結果沒想到這時整個中控的螢幕全部就變黑了，然後車子就在路邊這樣默默升級了一個多小時，汽車也無法發動，就連車窗都搖不下來。

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由於螢幕變黑也無法取消升級、汽車也無法動作，這台停在路邊的汽車也引起了警察的注意。由於那個路段的規定是不能長時間停車的，因此警察在車子旁邊來來回回巡視，但是車主因為車窗無法搖下，也不方便解釋，只能說非常尷尬。

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後來根據蔚來官方微博的說明，正常來說，其實ES8是不會在開車過程中跳出升級或是更新的訊息的。這起事件是因為車主在駕駛過程中恰逢堵車，然後在體驗車機功能時，不慎因為連續誤操作，導致車子啟動了FOTA升級，也因而影響了交通。

蔚來官方表示以後會優化車機的升級確認及提醒邏輯，並且提醒大家，把車停在停車場升級，才是正確的使用方式。

其實一般來說電動車必須要在絕對靜止的時候，才能夠進行更新。不然系統一旦在行駛的過程中更新出錯，對於車主來說自然是非常危險。以特斯拉來說，在官網上也說明了在更新時車輛需停在安全處，並且更新時車輛是完全不行動的。

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●新聞來源：nev

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》