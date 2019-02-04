協助餐館節省營運成本 Uber前執行長與ofo前營運長合力擴展共享廚房服務

從Uber離開之後，Travis Kalanick傳出已經與中國共享單車「小黃車」ofo前任營運長張嚴琪攜手合作，預計擴大Travis Kalanick於洛杉磯收購的廚房資源共享服務CloudKitchens應用模式。

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根據TechCrunch網站報導指出，CloudKitchens的營運模式與餐廳評論網站Zomato推行的基礎設施服務 (Zomato Infrastructure Services)，以及在中國北京推行的熊貓精選 (Panda Selected)、上海集客聯盟 (Jike Alliance)所提供服務相似，讓有意經營餐館服務的人可透過共享租賃方式尋求更符合預算成本的廚房設施。

由於一般餐館礙於地點位置租金等考量，可能造成廚房內的人力支出成本相對增加，因此若能依照需求與其他人共用閒置廚房設備，甚至共享廚房人力資源，將能進一步透過中央廚房相似模式降低餐館營運支出。

不過，這樣的營運模式自然也面臨一些考驗，例如餐館本身供應餐點是否適合在此類共享廚房運作模式下製作，同時也必須考量餐館營運地點是否適用此類共享模式運作。但在越來越多餐館成立情況下，此類共享模式或許還是能找到適合發展機會。

Travis Kalanick在去年透過本身創立的10100基金，以1.5億美元價格收購位於美國洛杉磯的CloudKitchens早期投資者持有股權，進而獲得CloudKitchens主控權。而CloudKitchens服務其實並非僅著重在閒置廚房設備資源，更希望藉由共享租賃模式增加閒置地產如空屋、閒置停車場，透過網路平台重新活洛其使用率。

而此次與ofo前任營運長張嚴琪合作，除了因為張嚴琪過去曾經在Uber中國任職而建立合作關係，更與Travis Kalanick希望重新踏入中國市場發展有關，畢竟目前以「共享」形式發展服務，在中國市場仍有相當發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》