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Loon攜手加拿大衛星通訊商 佈建綿密低地軌衛星網路

2019-02-03 10:40楊又肇

成為正式獨立運作公司的Google連網氣球業務Loon，在日前宣布成立專責顧問委員會，並且開始對外招募更多合作機會之後，稍早宣布與加拿大衛星通訊商Telesat簽訂合約，未來將透過總計292組衛星構成低地軌通訊網路，藉此佈署更多網路連接資源。

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不過，實際上此項合作計畫與Loon本身發展連網氣球業務並沒有太大實際關連，主要是Telesat看上Loon旗下可客製化的網路連接軟體技術，希望藉此在多組衛星之間確保彼此連接訊號不中斷，因此基本上算是Loon將旗下軟體技術授權給Telesat使用。

而與Telesat合作發射292組衛星的公司，則是亞馬遜執行長Jeff Bezos於2000年創辦的Blue Origin (藍色起源)，預計透過旗下以第一位進入地球軌道的美國太空人John Glenn為名，用於承載重物發射的火箭載具New Glenn執行送上低地球軌道任務。

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藉由Loon旗下軟體技術，預計可讓Telesat旗下配合低地球軌道運行的眾多衛星構成龐大綿密網路訊號，讓覆蓋範圍內的飛機、跨國轉播等使用需求可以藉由衛星訊號進行傳遞。

至於Telesat預計會在2022年底以前啟用此項衛星網路服務，其中預計配合Blue Origin火箭載具可升空發射使用時程，亞馬遜表示最快將可在2021年實現。

對於Loon而言，雖然此次合作並非以拓展旗下網路業務為主，但將可藉由與Telesat獲取額外技術授權收入，對於目前必須盈虧自負的運作情況，自然會帶來不少好處，同時依照Loon之前表明說法，認為要實現佈建可覆蓋全球範圍的網路資源，並非僅由一家公司就能完成，免不了還是必須透過多家公司攜手合作才能達成此項目標，因此這次與Telesat攜手合作，其實也能算是讓Loon發展目標往前跨了一大步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人火箭Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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