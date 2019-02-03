攜手摩拜單車 Panasonic將於日本境內投入測試具電力助行的共享單車服務

Panasonic稍早宣布，將在日本地區開始推行共享電動輔助腳踏車租賃服務，使用者將可透過手機app開啟自行車上的電子鎖，並且在使用後結算實際騎乘費用。依照目前公布費率，Panasonic此項服務將以一小時數百日圓價格提供使用。

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此項服務是由Panasonic旗下子公司Panasonic Cycle Technology攜手中國共享單車服務摩拜單車 (Mobike)共同打造，因此同樣採無樁使用模式，但為了避免使用過程造成街道阻礙，因此將會規定將車輛放置在指定停車場等地點租賃、歸還。

車輛將會以Panasonic製作生產具備電力輔助推行的運動款腳踏車XM1為基礎，並且搭載具備連網與GPS定位功能的電子鎖，除了可以明確定位車輛所在位置，同時也能用於計算使用者騎乘距離，藉此換算實際使用費用，另外也方便車輛停放管理、防竊。

使用者可以透過手機app進行掃碼租賃、解鎖使用，並且同樣透過app歸還、付費，同時手機app也能同時顯示車輛當前殘餘電力，並且記錄行程資訊，基本上的使用模式與摩拜單車相似。而透過後續累積數據分析，也能讓服務端了解腳踏車使用需求熱點，藉此動態調度車輛提供使用數量，同時也能確實管理車輛任意停放等問題。

目前Panasonic計畫在2019年上半年正式投入此項服務測試，預計會先針對日本境內特定地區進行實驗，之後將會依照使用情況調整服務細節。至於未來是否提供更多車款選擇，目前暫時還無法確認。

雖然目前共享單車服務給人印象呈現兩極化，包含台灣、倫敦、日本、新加坡等地區也曾先後對共享單車使用情況所滋生問題反感，但不少人仍認為在有效管理模式配合之下，共享單車依然有其便利性，例如藉由有樁租借、歸還的使用模式通常比較容易管理，而無樁式的使用模式則要配合足夠管理與配套措施才能避免造成道路紛亂情況。

台灣現階段除了以有樁形式使用的YouBike之外，新北市政府不久前也宣布與微笑單車合作導入搭載電動輔助的E-YouBike，雖然所有租借、歸還操作均可在車輛上完成，但依然規劃透過簡易停車柱歸還車輛，避免過去無樁借還使用模式造成車輛亂停，導致市容受影響、交通阻礙等問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》