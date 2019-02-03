Uber整合大眾運輸工具 讓乘客出遊更易安排接駁行程

計畫將交通接駁資源整合在自有平台的Uber，稍早似乎開始測試將大眾交通運輸工具整合在旗下服務平台，透過「運輸 (transit)」選項即可快速在Uber服務平台內查詢鄰近大眾運輸接駁工具。

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根據The Verge網站報導指出，位於美國丹佛地區的用戶表示，目前已經可以透過Uber服務平台即時查詢鄰近大眾運輸工具發車時間，以及相關搭乘票價。而Uber方面隨後也證實正在測試此項功能，讓使用者更容易確認透過大眾運輸工具前往目的地所需時間，以及相關花費，藉此決定是否使用Uber合作提供車輛搭乘服務。

目前Uber僅只是將屬於開放數據的大眾運輸工具發車時程表、票價等資料與本身服務整合，讓使用者無需透過其他app服務查詢鄰近大眾運輸工具搭乘方式，透過Uber服務平台即可完成所有交通接駁方式查詢與使用，藉此達成Uber希望以本身平台媒和所有交通接駁服務資源的目的。

另一方面，在本身服務整合大眾運輸工具資源內容，其實也希望避免市場批評Uber服務影響大眾運輸工具使用比例，導致多數城市的公車、捷運或地鐵搭乘使用率下滑。因此，在Uber服務內整合大眾運輸工具乘坐資訊，或許也有助於使用者判斷是否選擇搭乘大眾運輸工具，或是藉由Uber服務銜接大眾運輸工具轉乘。

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目前此項測試計畫僅先在美國丹佛地區推行，其中整合大眾運輸工具相關數據源自在地大眾交通數據公司Moovit提供內容，並且與線上購票服務Masabi合作，讓使用者能直接透過Uber服務平台購票，並且直接透過手機搭乘大眾運輸工具。

除了銜接大眾運輸工具，Uber先前也藉由整合共享單車、滑板車銜接使用者從家裡到捷運站等大眾運輸工具的「最後一哩」，此次進一步整合大眾運輸工具數據內容與購票服務，預期可讓使用者更容易規劃其出門旅程接駁方式。

不過，如先前Uber說明，部分新技術應用主要還是先以美國境內推行，其後才會陸續整合至其他國家地區服務，加上大眾運輸工具相關資料必須與在地機構合作，因此預期推廣到更多市場使用的時間表將會更晚。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》