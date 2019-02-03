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Google的企業開發者蘋果遭撤銷後 隨即做出調整

2019-02-03 10:38楊又肇

更新：Google稍早回應說明，目前蘋果已經恢復其企業開發者證書資格，因此內部應用程式已經陸續恢復正常運作。

雖然先前已經主動將旗下同樣以獎勵形式吸引用戶提供個人數據的Screenwise Meter應用項目下架，但蘋果依然認為Google違反相關隱私安全規範，因此在確認撤銷Facebook的企業開發者證書之後，蘋果也將Google的企業開發者證書予以撤除。

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而就Google方面回應，除了證實此情況之外，更強調已經與蘋果合作，預計很快就能重新取回iOS平台上的企業開發者資格，而蘋果隨後也證實目前已經與Google進行調整。

在此之前，Google曾經在iOS平台提供名為Screenwise Meter的應用項目，藉由獎勵形式吸引用戶提供其個人數據，但基於企業開發者相關規範提供使用的工具資源，其實應該僅限企業內部員工、開發者使用，並不能以任何理由提供外部人員使用，因此包含Google、Facebook的使用行為均違反蘋果擬定規範，因此面臨企業開發者證書遭撤銷情況。

如同Facebook面臨問題，Google在蘋果撤銷其企業開發者證書之後，同樣也面臨許多針對內部員工使用需求打造的應用服務，或是旗下服務早期開發版本均可能因此無法順利在iOS平台運作，但先前已經針對一般使用者推行的iOS平台服務則不受影響。

目前Google與蘋果表示雙方已經開始進行合作，預期將會在近期內恢復Google企業開發者證書資格，至於Facebook稍早也透露從蘋果方面重新獲取企業開發者證書，並且開始著手恢復內部員工所使用服務運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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