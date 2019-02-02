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避免步上Facebook後路 Google監控個人數據App下架

2019-02-02 07:33楊又肇

蘋果宣布撤銷Facebook企業開發者證書之後，Google隨後也宣布將旗下同樣以獎勵形式吸引用戶提供個人數據的Screenwise Meter應用項目下架。

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或許是為了避免受到蘋果將其企業開發者證書撤銷，Google選擇在蘋果執行動作之前，選擇先將同樣在iOS平台上架提供使用Screenwise Meter應用項目下架，並且對外表示致歉，強調藉由此應用項目獲取的用戶數據均以匿名方式記錄，同時也在事前獲得用戶同意，而使用者也能隨時取消使用。

不過，跟Facebook一樣，Google其實也將Screenwise Meter應用項目提供給非公司內部員工、開發者使用，因此在實際情況確實也違反蘋果對於隱私保護原則，但目前仍不確定蘋果未來是否會因此追究，並且撤銷Google於iOS平台的企業開發者證書。

如先前BlackBerry表示，在行動網路越來越盛行之下，越來越多的網路服務其實也期望透過用戶提供數據達成更好廣告行銷，或是產品設計，因此如何獲取數據也變成許多網路服務致力方向，但可能因此變成以獲取用戶數據為優先，而非以保護用戶隱私為最高原則。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

FacebookGoogle蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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