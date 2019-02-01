經歷半年之久 Intel終於迎接新任執行長

去年因違反公司禁止內部親密交往政策，使得Brian Krzanich辭去Intel執行長職務之後，Intel便持續尋找合適擔任執行長職務人選。在稍早公布消息中，終於確認將由過去臨時接任執行長的Intel財務長Rober Swan，正式接下Intel執行長職務，而Intel財務長職務則轉由Intel財務部門副總裁Todd Underwood臨時接任，未來將會持續尋求合適擔任財務長職務人選。

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或許是因為難以尋求合適的執行長人選，雖然Rober Swan先前已向Intel內部員工表示不會永久擔任執行長職位，將由Intel董事會繼續尋找合適人選接手擔任執行長，但在經歷諸多目標人選予以拒絕，同時也讓執行長職位維持空缺長達半年時間下，Intel在接下來的市場發展決策必須要有一名能夠帶領公司持續前進的執行長，或許因此才使得Rober Swan同意成為Intel新任執行長，而非維持臨時執行長身分。

而正式成為Intel執行長，Rober Swan強調未來公司將會持續聚焦在數據運算，並且從過去PC思維為主的發展模式轉型成為更加重視數據應用，同時也將持續使現有技術持續成長，讓消費者能感受更多創新技術，另外也秉持真誠、透明化的發展理念。

在Rober Swan正式擔任Intel執行長之後，原本財務長職務則轉由Intel財務部門副總裁Todd Underwood臨時接任，未來將會持續尋求合適擔任財務長職務人選。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》