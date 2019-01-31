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工程師入職不到一年竊機密2000份 蘋果：極具破壞性

2019-01-31 17:46莊翔婷

圖／取自上觀新聞
圖／取自上觀新聞
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美國政府與企業對於防止中國「偷學」技術很重視，繼去年七月以來又在美國逮捕一名中國籍工程師，連罪名及「劇情」都幾乎如處一徹。

據南華早報消息，上週一名任職於蘋果的中國籍工程師，在登機要返回中國前被警方逮捕，原因是試圖竊取蘋果自動駕駛商業機密，了解來龍去脈後竟讓人覺得似曾相似，原來這已經是蘋果第二起中國籍工程師疑似竊取技術的案件。

這名被逮的工程師名叫Jizhong Chen，去年六月才到蘋果就職，入職不到一年的時間，於今年的1月11日被同事舉報，他曾拿相機在有關自動駕駛汽車的保密工作地點拍照，事後蘋果對他進行調查，果然在他的私人電腦上發現2000多份機密文件的備份，蘋果公司表示他竊取的大量機密文件「極具破壞性」，另有外媒指控工程師試圖將機密文件交給中國某電動車公司。

Jizhong Chen原本向公司請假要回中國探望生病的父親，因為東窗事發在登機前被捕，目前已繳交50萬美元的罰金，於25日獲得保釋。由於劇情實在和去年的案件太過相似，加上美國近期與華為的關係，不得不讓人懷疑其中有沒有什麼故事，由於未來自動駕駛汽車的市場非常可觀，也難怪有人會不斷以身試法竊取技術。

蘋果竊盜

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。

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