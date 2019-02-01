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違反用戶隱私協議 蘋果撤銷Fackbook企業開發者證書

2019-02-01 09:22楊又肇

蘋果稍早證實撤銷Facebook於iOS平台的企業開發者證書，原因在於Facebook向非內部員工身分的開發者提供相關測試應用內容，因而違反蘋果擬定的企業開發者計畫協議。

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在此之前，Facebook曾提供名為Research的測試應用內容，讓開發者能藉由付費方式換取用戶數據內容，導致引起蘋果對此不滿，因此針對Facebook此項測試應用內容加以限制，而Facebook此項測試應用內容也僅限內部員工使用。

不過，在蘋果認定Facebook違反企業開發者計畫協議，進而撤銷Facebook的企業開發者證書後，Facebook內部員工也因此無法使用其他開發工具，代表Facebook在iOS平台上的app，以及包含Messenger、Instagram或WhasApp在內iOS版app的開發工作都將面臨停擺，而內部透過此類開發工具打造的應用服務也可能因此無法使用。

雖然企業開發者證書遭到撤銷，但目前已經透過App Store上架提供下載使用的app內容，基本上並不會因此受到影響，只是Facebook接下來要更新iOS平台服務可能會面臨挑戰，同時針對內部使用，並未對外開放使用的服務項目，例如內部員工用於訂餐、搭車使用的服務內容將無法正常運作。

至於Facebook對於將原本僅限內部員工使用的開發工具提供外部人員使用，目前並未給予合適理由。

在此之前，Facrbook是以Project Atlas名義提供開發者使用，讓開發者可藉由支付每月20美元，以及提供額外每人20美元推廣獎勵，讓介於13歲至35歲之間的Facebook主力使用者參與「研究」，同時讓開發者能透過「研究」過程獲取用戶提供數據。由於涉及影響用戶隱私問題，因此蘋果後續便限制Facebook此項應用服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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